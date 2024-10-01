Цены будут плавно расти: смогут ли тюменцы купить машину после повышение утильсбора?

Утилизационный сбор — это плата за экологичную утилизацию транспортных средств после окончания их эксплуатации. Она взимается только один раз с импортеров и производителей за каждый произведенный или ввезенный на территорию России автомобиль. Платеж был введен в 2012 году и считается превентивной мерой, направленной на улучшение экологии, а также сокращение старой неисправной техники.