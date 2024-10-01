Цены будут плавно расти: смогут ли тюменцы купить машину после повышение утильсбора?

Posted 1 октября, 05:59
Published 1 октября, 05:59
Modified 1 октября, 06:01
Updated 1 октября, 06:01
Утилизационный сбор — это плата за экологичную утилизацию транспортных средств после окончания их эксплуатации. Она взимается только один раз с импортеров и производителей за каждый произведенный или ввезенный на территорию России автомобиль. Платеж был введен в 2012 году и считается превентивной мерой, направленной на улучшение экологии, а также сокращение старой неисправной техники.
Согласно принятым правительством поправкам, с 1 октября 2024 года в стране начнет действовать долгосрочная шкала индексации утилизационного сбора для легковых, лёгких коммерческих, грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов, а также для некоторых видов дорожно-строительной техники.
В Минпромторге отмечают, что повышение платы за утильсбор коснется тех видов техники, которые производятся в нашей стране в достаточном количестве для обеспечения запросов внутреннего рынка. Мера затронет производителей и импортёров. При этом для физических лиц, которые ввозят на территорию страны автомобили с объёмом до 3 литров, сохранят действующие льготные коэффициенты.
По данным ведомства, с 1 октября сумма утильсбора в среднем повысится на 70-85%, а с 1 января 2025 года она ежегодно будет индексироваться на 10-20%. Эти меры, в первую очередь, направлены на поддержку российских производителей.
«Минпромторг России продолжает следить за соблюдением ответственной ценовой политики со стороны отечественных производителей и предоставлять предприятиям комплекс мер господдержки, за счёт которого индексация не скажется на стоимости автомобильной и специализированной техники отечественного производства», — отмечают в ведомстве.
Еще одна цель — привлечение иностранных инвесторов, в том числе и китайских автопроизводителей, ведь на территории страны по-прежнему остается много заводов, освободившихся после ухода из России европейских автоконцернов. Однако, по мнению тюменского экономиста Ивана Вилкова, восточные инвесторы займут их не скоро.
«Китайцы очень долго, осторожно и взвешенно принимают любые решения. Сейчас они присматриваются к российскому рынку, уже открыв несколько заводов на территории страны. Также их отпугивают и санкции, поэтому замещение освободившихся мощностей китайскими производствами может занять длительное время», — считает Иван Вилков.
По словам представителя крупного тюменского автодилера Алексея Чемагина, повышение платы за утильсбор в первую очередь коснется автомобилей, которые импортируют к нам из-за границы. Это безусловно отразится на их стоимости. Но при этом есть вероятность, что и резкого скачка цен не будет. Однако, вслед за новыми машинами подорожают и поддержанные.
«Скорее всего, рост цен будет плавным до конца года. После подорожания импортируемых автомобилей, часть населения откажется от приобретения нового авто, и пойдет за машинами с пробегом. Это приведет к росту цен на подержанные автомобили. Также стоит ожидать и удорожание запчастей, поскольку автовладельцы могут и вовсе отказаться от покупок и начнут ремонтировать имеющиеся машины», — говорит Алексей Чемагин.
При этом и ситуации, когда люди совсем не смогут купить себе автомобиль, ждать не стоит. По мнению Ивана Вилкова, еще одним решающим фактором при покупке машины является доступность автокредитов.
«Сейчас большая часть автомобилей покупается именно в кредит. Но из-за роста ключевой ставки кредиты сильно подорожали и население отказывается от них. Как только ключевая ставка снизится, люди снова начнут покупать машины», — считает экономист.
Также доступными для населения останутся российские бренды, ведь повышение платы за утилизационный сбор направлено на их поддержку, а Минпромторг, в свою очередь, готов идти им на встречу и предоставлять различные льготы.
«Повышение платы за утильсбор — это способ простимулировать внутренних автопроизводителей развиваться и расширяться, значительно нарастить производство, чтобы полностью закрыть имеющийся спрос. Но на данный момент мощностей нам не хватает, чтобы в полном объёме обеспечить запросы рынка», — отмечает Иван Вилков.
Несмотря на повышение платы за утилизационный сбор, в сентябре не наблюдалось сильного ажиотажа на авторынке. По словам Алексея Чемагина, многих покупателей останавливают высокие ставки по кредитам. Но при этом люди все-таки проявляли повышенный интерес.
«Многие, кто планировал в ближайшее время обновить автомобиль и сомневался, делали свой выбор быстрее. Люди прямо заявляли, что хотят машину купить до повышения цен», — рассказывает Алексей Чемагин.
По его словам, спросом пользуются и новые, и подержанные автомобили. Зависит от возможностей и потребностей конкретного человека. Многие сейчас не готовы покупать именно новые машины, потому что основу рынка составляют китайские марки. Поэтому люди покупают авто с пробегом.
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