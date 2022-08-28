Избитый тремя девочками-подростками 36-летний тюменец назвал причину конфликта

«Ко мне подошла одна из девочек и спросила. буду ли я пить. Я пояснил, что мне нельзя. Вот после этого и начался конфликт. Начали бить меня ногами, руками не трогали. Долго били, минут 60, наверное. Но я даже встать не мог, периодически терял сознание», рассказал Анатолий Гилев.
Напомним, инцидент произошел в минувшую субботу поздно вечером в здании железнодорожного вокзала станции Вагай. Анатолий оказался там так поздно потому, что опоздал на электричку и был вынужден остаться до утра на станции.
По какой причине на вокзале находились подростки, да еще и с алкоголем — вопрос уже к органам ПДН и родителям.
Ранее «Наш Город» писал, что Анатолий почти шесть суток после избиения провел в реанимации. В профильное отделение его перевели в пятницу, 26 августа. На данный момент он все еще находится в больнице.
По факту избиения заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Оно находится на контроле прокуратуры Тюменской области. Одна из подозреваемых уже задержана. Сейчас решается вопрос об избрании для нее меры пресечения.