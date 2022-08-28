nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Избитый тремя девочками-подростками 36-летний тюменец назвал причину конфликта

28 августа 04:09
Фото: 1Mi
Избитый тремя девочками тюменец рассказал о причинах конфликта. Выяснилось, что подростков обозлил его отказ выпить с ними пиво. Об этом 36-летний Анатолий Гилев сообщил тг-каналу SHOT. Мужчина пояснил, что алкоголь не употребляет по состоянию здоровья. У него имеется онкологическое заболевание.

«Ко мне подошла одна из девочек и спросила. буду ли я пить. Я пояснил, что мне нельзя. Вот после этого и начался конфликт. Начали бить меня ногами, руками не трогали. Долго били, минут 60, наверное. Но я даже встать не мог, периодически терял сознание», рассказал Анатолий Гилев.

Напомним, инцидент произошел в минувшую субботу поздно вечером в здании железнодорожного вокзала станции Вагай. Анатолий оказался там так поздно потому, что опоздал на электричку и был вынужден остаться до утра на станции.

По какой причине на вокзале находились подростки, да еще и с алкоголем — вопрос уже к органам ПДН и родителям.

Ранее «Наш Город» писал, что Анатолий почти шесть суток после избиения провел в реанимации. В профильное отделение его перевели в пятницу, 26 августа. На данный момент он все еще находится в больнице.

По факту избиения заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Оно находится на контроле прокуратуры Тюменской области. Одна из подозреваемых уже задержана. Сейчас решается вопрос об избрании для нее меры пресечения.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25