Избитый тремя девочками-подростками 36-летний тюменец назвал причину конфликта

«Ко мне подошла одна из девочек и спросила. буду ли я пить. Я пояснил, что мне нельзя. Вот после этого и начался конфликт. Начали бить меня ногами, руками не трогали. Долго били, минут 60, наверное. Но я даже встать не мог, периодически терял сознание», рассказал Анатолий Гилев.