Тюменские медики рассказали о состоянии мужчины, избитого девочками-подростками

Состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.
«Вызов в скорую помощь поступил 20 августа в 23:44. Врачи прибыли на место происшествия в 23:49. После осмотра мужчину доставили в Омутинскую ЦРБ в отделение реанимации. В настоящее время он переведен в профильное отделение медицинского учреждения», рассказали в депздраве.
Напомним, инцидент произошел в минувшую субботу в здании железнодорожного вокзала станции Вагай. Между мужчиной и тремя несовершеннолетними девочками произошел конфликт. Завершился он избиением.
По данному факту заведено уголовное дело. Его расследование и ход находятся на контроле прокуратуры Тюменской области.