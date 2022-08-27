Тюменские медики рассказали о состоянии мужчины, избитого девочками-подростками

«Вызов в скорую помощь поступил 20 августа в 23:44. Врачи прибыли на место происшествия в 23:49. После осмотра мужчину доставили в Омутинскую ЦРБ в отделение реанимации. В настоящее время он переведен в профильное отделение медицинского учреждения», рассказали в депздраве.