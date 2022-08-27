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Тюменские медики рассказали о состоянии мужчины, избитого девочками-подростками

27 августа 08:51
Фото: 1Mi
Тюменские медики рассказали о состоянии 36-летнего жителя Омутинского района, которого жестоко избили девочки-подростки. В департаменте здравоохранения Тюменской области «Нашему Городу» рассказали, что на данный момент он проходит лечение в Омутинской центральной районной больнице.

Состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

«Вызов в скорую помощь поступил 20 августа в 23:44. Врачи прибыли на место происшествия в 23:49. После осмотра мужчину доставили в Омутинскую ЦРБ в отделение реанимации. В настоящее время он переведен в профильное отделение медицинского учреждения», рассказали в депздраве.

Напомним, инцидент произошел в минувшую субботу в здании железнодорожного вокзала станции Вагай. Между мужчиной и тремя несовершеннолетними девочками произошел конфликт. Завершился он избиением.

По данному факту заведено уголовное дело. Его расследование и ход находятся на контроле прокуратуры Тюменской области.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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