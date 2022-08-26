В новом приложении в App Store "Деньги пришли" доступны сервисы Альфа-Банка

Как сообщает newizv.ru, в начале апреля был «преподнесен сюрприз» клиентам Альфа-Банка и Сбера. Он выразился в том, что эти кредитные учреждения оказались среди тех, кто попал под блокирующие санкции США. После чего приложения Альфа-Банка исчезли из магазина App Store начиная с 15 апреля. Но российские разработчики из ООО «Артконсьерж» сумели всего за четыре месяца разработать новый аналог данного приложения. Не делается секрета из того факта, что это стало следствием санкций. Таким образом, их удалось обойти, чтобы у клиентов вновь появилась возможность использовать удобный функционал сервиса. Но в банке решили обойтись без широкой рекламы этого. В адрес пользователей идет отправка индивидуальных предложений, рекомендующих скачать приложение.