В новом приложении в App Store "Деньги пришли" доступны сервисы Альфа-Банка

Как сообщает newizv.ru, в начале апреля был «преподнесен сюрприз» клиентам Альфа-Банка и Сбера. Он выразился в том, что эти кредитные учреждения оказались среди тех, кто попал под блокирующие санкции США. После чего приложения Альфа-Банка исчезли из магазина App Store начиная с 15 апреля. Но российские разработчики из ООО «Артконсьерж» сумели всего за четыре месяца разработать новый аналог данного приложения. Не делается секрета из того факта, что это стало следствием санкций. Таким образом, их удалось обойти, чтобы у клиентов вновь появилась возможность использовать удобный функционал сервиса. Но в банке решили обойтись без широкой рекламы этого. В адрес пользователей идет отправка индивидуальных предложений, рекомендующих скачать приложение.
Эксперты портала iPhones.ru уже провели тестирование приложения "Деньги пришли", и они видят его в качестве настоящей замены сервису Альфа-Банка, но никак не в качестве его мошеннического аналога. Так, в случае запроса CVV-кода от карты, СМС с ним и сообщение о том, что авторизацию удалось провести успешно, поступят из данного кредитного учреждения. А еще оно расскажет, какие остались ограничения для iPhon.
В vc.ru уже обратили внимание на то, что даже в названии «Деньги пришли» не обошлось без намека на подкаст, проведенный Ильей Красильщиком и Александром Поливановым с Альфа-Банком. У него точно такое же название.
Правда, вторник запомнился известием об удалении из App Store аналогов приложений Сбербанка (СБОЛ), не считая еще трех копий приложений ВТБ, находившихся там всего в течение одной недели. Когда 16 августа экспертами App Store было замечено появление там СБОЛ - копии приложения Сбера, он был удален оттуда через неделю.