Жительницу Тюмени с отеком головного мозга отправили лечиться домой

«У свекрови три дня болела голова. Из-за подозрений на инсульт, обратились во вторую городскую больницу. Там сделали КТ, МРТ. Исключили инсульт и отправили домой. Рекомендовали повторить КТ и МРТ через полгода. Поскольку улучшения состояния здоровья не было, на следующий день мы обратились в платную клинику. Вновь сделали томографию, которая показала отек мозга и острый энцефалит. Получается, что вторая городская отправила домой умирать», отметили родные тюменки.
Информацию об инциденте, проведенных обследованиях семья пострадавшей женщины опубликовала в сообществе ЧС Тюмень. В комментариях под постом подписчики группы посетовали, что, действительно, уровень здравоохранения становится хуже с каждым годом, а к бесплатной медицине теперь больше подходит определение «бесплатная консультация».
«Такая вот медицина теперь. Будущие врачи покупают дипломы, а в итоге специалистов-то и нет. Диагнозы ставят неверные. Скоро народная медицина будет процветать из-за боязни идти в больницу», написала Анна К.
«Наш Город» направил запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.
Ранее nashgorod.ru писал, что жительницу Тюмени с инсультом отправили домой медики Областной клинической больницу № 1. Родственники тюменки обратились в департамент здравоохранения с жалобой на врачей. В настоящее время по данному факту организована проверка.