Жительницу Тюмени с отеком головного мозга отправили лечиться домой

«У свекрови три дня болела голова. Из-за подозрений на инсульт, обратились во вторую городскую больницу. Там сделали КТ, МРТ. Исключили инсульт и отправили домой. Рекомендовали повторить КТ и МРТ через полгода. Поскольку улучшения состояния здоровья не было, на следующий день мы обратились в платную клинику. Вновь сделали томографию, которая показала отек мозга и острый энцефалит. Получается, что вторая городская отправила домой умирать», отметили родные тюменки.