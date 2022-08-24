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Жительницу Тюмени с отеком головного мозга отправили лечиться домой

24 августа 06:28
Фото: 1Mi
Медики тюменской больницы отправили домой пожилую женщину с подозрением на острый энцефалит. Инцидент произошел 22 августа во второй городской больнице. По словам родственников тюменки, в настоящее время ее экстренно госпитализировали.

«У свекрови три дня болела голова. Из-за подозрений на инсульт, обратились во вторую городскую больницу. Там сделали КТ, МРТ. Исключили инсульт и отправили домой. Рекомендовали повторить КТ и МРТ через полгода. Поскольку улучшения состояния здоровья не было, на следующий день мы обратились в платную клинику. Вновь сделали томографию, которая показала отек мозга и острый энцефалит. Получается, что вторая городская отправила домой умирать», отметили родные тюменки.

Информацию об инциденте, проведенных обследованиях семья пострадавшей женщины опубликовала в сообществе ЧС Тюмень. В комментариях под постом подписчики группы посетовали, что, действительно, уровень здравоохранения становится хуже с каждым годом, а к бесплатной медицине теперь больше подходит определение «бесплатная консультация».

«Такая вот медицина теперь. Будущие врачи покупают дипломы, а в итоге специалистов-то и нет. Диагнозы ставят неверные. Скоро народная медицина будет процветать из-за боязни идти в больницу», написала Анна К.

«Наш Город» направил запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.

Ранее nashgorod.ru писал, что жительницу Тюмени с инсультом отправили домой медики Областной клинической больницу № 1. Родственники тюменки обратились в департамент здравоохранения с жалобой на врачей. В настоящее время по данному факту организована проверка.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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