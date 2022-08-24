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В Тюмени на Червишевском кладбище похоронили экс-руководителя «Тюменьэнергобанка»

24 августа 13:54
Фото: 1Mi
В Тюмени на Червишевском кладбище 23 августа похоронили экс-руководителя «Тюменьэнергобанка» Владимира Ноздрачева. По данным телеграм-канала «Наше ЛукоМоорьЕ», на прощание с ним пришли только самые близкие родственники.

Причиной смерти стало новообразование, которое удалось обнаружить только 4 месяца назад. Врачи до последнего боролись за его жизнь.

Владимир Ноздрачев в октябре 2008 года стал председателем правления ОАО «Тюменьэнергобанк». Тогда его доля акций составляла 18%. Уже в декабре 2008 года у него отозвали лицензию. «Тюменьэнергобанк» был основан в 1993 году. На январь 2007 года обслуживал почти 100 000 физических лиц, банк доставлял господдержку почти сорока процентам льготникам Тюмени, Ишима и Тобольска.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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