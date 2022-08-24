В Тюмени на Червишевском кладбище похоронили экс-руководителя «Тюменьэнергобанка»

Владимир Ноздрачев в октябре 2008 года стал председателем правления ОАО «Тюменьэнергобанк». Тогда его доля акций составляла 18%. Уже в декабре 2008 года у него отозвали лицензию. «Тюменьэнергобанк» был основан в 1993 году. На январь 2007 года обслуживал почти 100 000 физических лиц, банк доставлял господдержку почти сорока процентам льготникам Тюмени, Ишима и Тобольска.