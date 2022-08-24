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В Тюмени 1 сентября введут «сухой закон»

24 августа 05:54
Фото: 1Mi
В Тюмени введут «сухой закон» на один день. Алкоголь жителям областной столицы не продадут в День знаний, 1 сентября, сообщили «Нашему Городу» в департаменте потребительского рынка администрации города.

Запрет на реализацию спиртных напитков не коснется только ресторанов, кафе, баров и других заведений общественного питания. За нарушение постановления администрации Тюмени предусмотрены штрафы — от 2 до 40 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в этот понедельник на тюменских дорогах сотрудники ГИБДД задержали более 25 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Один из автовладельцев съехал в кювет. 56-летний мужчина после употребления горячительного сел за руль, но проехал всего два километра дороги.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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