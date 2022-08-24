В Тюмени 1 сентября введут «сухой закон»

Ранее «Наш Город» писал, что в этот понедельник на тюменских дорогах сотрудники ГИБДД задержали более 25 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Один из автовладельцев съехал в кювет. 56-летний мужчина после употребления горячительного сел за руль, но проехал всего два километра дороги.