nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В финал Х национального чемпионата «Молодые профессионалы» прошел студент из Тюмени

24 августа 12:01
Фото: pexels.com
C 8 по 12 сентября пройдет финал десятого национального чемпионата «Молодые профессионалы». Тюменскую область в соревнованиях представляет Денис Титов. Молодой человек попал в движение «Молодые профессионалы» благодаря своему увлечению проектированием в Автокад, сообщает департамент труда и занятости населения региона.
Фото: Департамент труда и занятости населения Тюменской области

Нацфинал «Молодые профессионалы» — это самые масштабные в стране соревнования профессионального мастерства по стандартам Агентства развития навыков и профессий среди студентов профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 25 лет и юниоров до 16 лет. Тюменец на соревнованиях выступит в компетенции «Геопространственные технологии».

Всего в борьбу за звание лучшего вступят более тысячи конкурсантов по 66 компетенциям. В сборную Тюменской области вошло 20 участников. Ребятам предстоит показать профессионализм в 17 компетенциях.

Денис Титов учится на втором курсе по направлению «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов». Его тренирует эксперт Корюкин Дмитрий.

«Как-то так вышло с первого раза стать победителем регионального чемпионата! Я тогда еще не знал, куда меня занесет. Тренировки особых затруднений не вызывают. Настрой на финал серьезный, никаких страхов по этому поводу не испытываем!»,говорит тюменец.

Стоит отметить, что Тюменская область в рамках дорожной карты «Нейротех», которая входит в состав регионального проекта «Цифровые технологии», реализует комплексный подход по развитию направления «Нейротехнологии и искусственный интеллект». В том числе в регионе уделяется большое внимание подготовке кадров в этой сфере.

Материалы по теме
Тюменская область делится опытом организации дополнительного ИТ-образованияЗа здоровьем тюменцев теперь следят ИТ-технологииТюменская область победила в ежегодном конкурсе ИТ-кейсов
#Новости#Ирина Швецова#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25