В финал Х национального чемпионата «Молодые профессионалы» прошел студент из Тюмени

Нацфинал «Молодые профессионалы» — это самые масштабные в стране соревнования профессионального мастерства по стандартам Агентства развития навыков и профессий среди студентов профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 25 лет и юниоров до 16 лет. Тюменец на соревнованиях выступит в компетенции «Геопространственные технологии».
Всего в борьбу за звание лучшего вступят более тысячи конкурсантов по 66 компетенциям. В сборную Тюменской области вошло 20 участников. Ребятам предстоит показать профессионализм в 17 компетенциях.
Денис Титов учится на втором курсе по направлению «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов». Его тренирует эксперт Корюкин Дмитрий.
«Как-то так вышло с первого раза стать победителем регионального чемпионата! Я тогда еще не знал, куда меня занесет. Тренировки особых затруднений не вызывают. Настрой на финал серьезный, никаких страхов по этому поводу не испытываем!»,говорит тюменец.
Стоит отметить, что Тюменская область в рамках дорожной карты «Нейротех», которая входит в состав регионального проекта «Цифровые технологии», реализует комплексный подход по развитию направления «Нейротехнологии и искусственный интеллект». В том числе в регионе уделяется большое внимание подготовке кадров в этой сфере.