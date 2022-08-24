В финал Х национального чемпионата «Молодые профессионалы» прошел студент из Тюмени

Нацфинал «Молодые профессионалы» — это самые масштабные в стране соревнования профессионального мастерства по стандартам Агентства развития навыков и профессий среди студентов профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 25 лет и юниоров до 16 лет. Тюменец на соревнованиях выступит в компетенции «Геопространственные технологии».