Жители Тюмени с негодованием смотрят на большие очереди в магазин H&M

«Люди, к сожалению, с ума потихоньку сходят, одеться больше не во что»отметил подписчик паблика «Типичная Тюмень» Владимир С.
В телеграм-канале «Нашего города» горожане тоже негативно отреагировали на большие очереди в H&M. Новость собрала 16 дизлайков, положительно её оценил только один подписчик. Тюменцы не понимают, зачем отстаивать долгую очередь в брендовый магазин одежды. Тем более, что в ТРЦ много других павильонов с качественным товаром (дефицита нет).
Ранее «Наш город» сообщал, что к 17 часам очередь в H&M заканчивается напротив магазина «Перекресток». Горожане признавались, что готовы потратить пару часов на ожидание. Возможно, что похожая ситуация возникнет 24 августа.