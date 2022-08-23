Жители Тюмени с негодованием смотрят на большие очереди в магазин H&M

В телеграм-канале «Нашего города» горожане тоже негативно отреагировали на большие очереди в H&M. Новость собрала 16 дизлайков, положительно её оценил только один подписчик. Тюменцы не понимают, зачем отстаивать долгую очередь в брендовый магазин одежды. Тем более, что в ТРЦ много других павильонов с качественным товаром (дефицита нет).