nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Жители Тюмени с негодованием смотрят на большие очереди в магазин H&M

23 августа 14:08
Фото: «Наш Город»
Тюменцы с негодованием смотрят на очереди и ажиотаж вокруг открытия магазина H&M в ТРЦ «Галерея Вояж» 23 августа. Тем более, одежда компании продаётся без скидок, распродажу тоже никто не объявлял.

«Люди, к сожалению, с ума потихоньку сходят, одеться больше не во что»отметил подписчик паблика «Типичная Тюмень» Владимир С.

В телеграм-канале «Нашего города» горожане тоже негативно отреагировали на большие очереди в H&M. Новость собрала 16 дизлайков, положительно её оценил только один подписчик. Тюменцы не понимают, зачем отстаивать долгую очередь в брендовый магазин одежды. Тем более, что в ТРЦ много других павильонов с качественным товаром (дефицита нет).

Ранее «Наш город» сообщал, что к 17 часам очередь в H&M заканчивается напротив магазина «Перекресток». Горожане признавались, что готовы потратить пару часов на ожидание. Возможно, что похожая ситуация возникнет 24 августа.

Материалы по теме
Пускают по 10 человек: в Тюмени очередь в H&M растянулась на десятки метров
#Новости#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25