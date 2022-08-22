Просто и безопасно: с начала года уральцы открыли в Сбербанке 5 тысяч аккредитивов

«Аккредитив является одной из самых защищённых форм расчетов. Он дает возможность покупателю зарезервировать находящуюся на нем сумму, а при соблюдении всех условий сделки банк выплачивает деньги продавцу. Аккредитив можно открывать при любых сделках с недвижимостью: при покупке-продаже, в том числе в ипотеку, или при обмене квартирами. Большим преимуществом этого инструмента является то, что его можно использовать также при приобретении дорогого имущества, например, автомобиля, ценных бумаг или в качестве оплаты за услуги», Александр Нуйкин, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка.