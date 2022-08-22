Около Тюмени остановили пьяного водителя с шестилетним ребенком

Оказалось, что мужчина привёз дочку на детскую площадку. Здесь тюменец решил выпить пива.
«Показания алкотестера у водителя составили 0,82 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха»сообщили в ГИБДД.
Шестилетнюю девочку пришлось забирать домой маме, а тюменец направился в отделение. Выяснилось, что он лишен прав, с 2019 года его уже трижды задерживали за пьяное вождение. Ему грозит уголовная ответственность. В ГИБДД отметили, что за выходные задержаны 60 пьяных водителей.
Ранее «Наш город» сообщал, что на окружной дороге Тюмени в районе Плеханово «КИА» въехал в бетононасос, погиб пассажир легковушки.