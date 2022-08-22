Около Тюмени остановили пьяного водителя с шестилетним ребенком

Шестилетнюю девочку пришлось забирать домой маме, а тюменец направился в отделение. Выяснилось, что он лишен прав, с 2019 года его уже трижды задерживали за пьяное вождение. Ему грозит уголовная ответственность. В ГИБДД отметили, что за выходные задержаны 60 пьяных водителей.