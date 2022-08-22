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Около Тюмени остановили пьяного водителя с шестилетним ребенком

22 августа 11:34
Фото: ГИБДД
Около Тюмени в посёлке Боровский сотрудники Росгвардии остановили пьяного водителя, сообщает ГИБДД. Его машина «КИА» заглохла у детской площадки, у тюменца присутствовали признаки опьянения, для проверки вызвали наряд ДПС.

Оказалось, что мужчина привёз дочку на детскую площадку. Здесь тюменец решил выпить пива.

«Показания алкотестера у водителя составили 0,82 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха»сообщили в ГИБДД.

Шестилетнюю девочку пришлось забирать домой маме, а тюменец направился в отделение. Выяснилось, что он лишен прав, с 2019 года его уже трижды задерживали за пьяное вождение. Ему грозит уголовная ответственность. В ГИБДД отметили, что за выходные задержаны 60 пьяных водителей.

Ранее «Наш город» сообщал, что на окружной дороге Тюмени в районе Плеханово «КИА» въехал в бетононасос, погиб пассажир легковушки.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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