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Тоболяки жалуются на дорогие и длительные перелеты из «Ремезова»

20 августа 11:45
Фото: 1Mi
Жители Тобольска недовольны работой открытого менее года назад аэропорта «Ремезов». Нарекание у тоболяков вызывают дорогие билеты, перелеты с пересадками, продолжительность которых длится сутки, экономия на обогреве здания.

«Цены на полет из нашего аэропорта кратно выше, чем из тюменского. Прилететь в Тобольск просто нереально. Строятся маршруты с пересадками и „разрывами“ в сутки. Есть вариант ещё — ждать 7 дней, когда твой рейс повторится и полетит обратно. Вывод один: аэропорт строился за бюджетные деньги, создавая прибыль генподрядчику, в целях эксплуатации одной корпорацией», уверены тоболяки.

Напомним, аэропорт «Ремезов» в Тобольске был открыт в сентябре 2021 года. Строительство проекта велось за счет средств областного бюджета и инвестиций компании «СИБУР».

На данный момент из Тобольска самолеты летают в Москву, Казань, Санкт-Петербург, Новосибирск, Нижнекамск, Красноярск, Сургут и Чебоксары. Полеты осуществляются во все дни недели за исключением вторника и среды.

Ранее сообщалось, что на полную мощность аэропорт «Ремезов» выйдет в 2023–2024 годах.

#Новости#Валентина Бурнашева#Экономика
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