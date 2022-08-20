Тоболяки жалуются на дорогие и длительные перелеты из «Ремезова»

«Цены на полет из нашего аэропорта кратно выше, чем из тюменского. Прилететь в Тобольск просто нереально. Строятся маршруты с пересадками и „разрывами“ в сутки. Есть вариант ещё — ждать 7 дней, когда твой рейс повторится и полетит обратно. Вывод один: аэропорт строился за бюджетные деньги, создавая прибыль генподрядчику, в целях эксплуатации одной корпорацией», уверены тоболяки.