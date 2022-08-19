В Тюмени отправили на службу роты «Тобол» и «Тайга»

Подать заявление на прохождение службы по контракту можно в военный комиссариат Тюменской области.
Напомним, контрактники получат: денежное довольствие от 200 тысяч рублей, суточные в размере 8 тысяч рублей, премии за выполнение боевых задач в размере 300 тысяч рублей.
«Очередная группа тюменских добровольцев отправляется для проведения обучения на один из полигонов. Сейчас уходит самая интернациональная группа, потому что почти все основные национальности, проживающие в Тюменской области, были здесь», прокомментировал военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков.
На службу отправились люди от 20 лет до 60 лет. Кроме того, поехал механик, имеющий опыт военной службы в Афганистане.
Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор говорил, что участники подразделений получат по 100 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» писал о том, что бойцы спецподразделения из Тюмени отправились к месту службы. Порядка 30 бойцов прибыли на Украину.