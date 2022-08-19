В Тюмени отправили на службу роты «Тобол» и «Тайга»

«Очередная группа тюменских добровольцев отправляется для проведения обучения на один из полигонов. Сейчас уходит самая интернациональная группа, потому что почти все основные национальности, проживающие в Тюменской области, были здесь», прокомментировал военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков.