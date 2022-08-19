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В Тюмени отправили на службу роты «Тобол» и «Тайга»

19 августа 06:55
Фото: «НашГород»
Сегодня, 19 августа, в Тюмени вновь состоялась торжественная отправка на службу еще одного подразделения контрактников в Вооруженные Силы Российской Федерации. В Западный военный округ для боевого слаживания отправились бойцы инженерной роты «Тобол» и подразделение снайперов «Тайга».
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Тюмень

Подать заявление на прохождение службы по контракту можно в военный комиссариат Тюменской области.

Напомним, контрактники получат: денежное довольствие от 200 тысяч рублей, суточные в размере 8 тысяч рублей, премии за выполнение боевых задач в размере 300 тысяч рублей.

«Очередная группа тюменских добровольцев отправляется для проведения обучения на один из полигонов. Сейчас уходит самая интернациональная группа, потому что почти все основные национальности, проживающие в Тюменской области, были здесь», прокомментировал военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков.

На службу отправились люди от 20 лет до 60 лет. Кроме того, поехал механик, имеющий опыт военной службы в Афганистане.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор говорил, что участники подразделений получат по 100 тысяч рублей.

Ранее «Наш город» писал о том, что бойцы спецподразделения из Тюмени отправились к месту службы. Порядка 30 бойцов прибыли на Украину.

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