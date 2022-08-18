В Тюмени супругов обвиняют в убийстве знакомой у себя дома

Мужчина 11 февраля пригласил знакомую на свидание к себе домой. Там супруги и расправились с женщиной. В ближайшее время дело рассмотрит суд. В рамках расследования было допрошено около 30 человек. Стоит отметить, что в ходе обысков были в печи были найдены сожженные вещи потерпевшей.