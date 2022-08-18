Личную борьбу с онкозаболеванием Надежда Назырова из Тюмени превратила в соцпроект

Она так просто говорит о своём диагнозе и так легко жонглирует фактами из непростого периода лечения, что невольно хочется переспросить: мы ведь точно говорим об одном и том же? В медицинской карте – черным по белому: лимфома. Если по-простому – это когда опухоль поражает костный мозг, печень, селезёнку, кожу и при отсутствии должного лечения превращается в лейкоз… Но Надежда Назырова лишь улыбается в ответ: да, было сложно, да, столкнулась с изменениями внешности и, да, чёрт возьми, училась жить заново и, наконец, осознала: главное - получать удовольствие от каждой минуты прожитого дня. И вслед за философией политика Ирины Хакамады, наша героиня подводит скромный итог: «Живу в моменте!». Пожалуй, на этом, можно было бы поставить точку. Но такие персонажи достойны отдельной статьи.
В проекте #безграничные_возможности2022 Надежда участвует как общественный деятель. Идею социального проекта подсказала болезнь: женщина понимала, что со своим диагнозом она теперь связана прочно, и это стало поводом задуматься: как поддержать других женщин с онкологическими недугами? Надежда стала посещать различные образовательные курсы и дотошно штудировать медицинскую литературу, стараясь как можно больше узнать о мире онкологии. Параллельно знакомилась с огромным количеством программ по реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья. Это был 2019-ый. Спустя два года на свет появился ее собственный проект – целое детище под названием «Клуб равного консультирования «Феникс»».
- В прошлом году с социальным проектом «Клуб равного консультирования «Феникс»» я победила в конкурсе #ТворитьДоброПросто. Тогда я получила в копилку хороший опыт в добровольчестве, и практика показала, что наш клуб "Феникс" должен и будет жить, - уверенно провозглашает Надя.
«Феникс» стал настоящим островом спасения для тех, кто оказался во власти смертельно опасной болезни. Огромное количество женщин со всей Тюменской области обращаются сюда за помощью и получают не только психологическую поддержку, но и реабилитацию после лечения онконедугов.
Для кого-то подходят мотивационные групповые тренинги с психологом, кто-то обращается в группу взаимопомощи по принципу «равная равной», есть и те, кто с головой уходит в арт-терапию: скрапбукинг, живопись гуашью, декупаж украшений из поделочного камня – границ для самовыражения нет. Но, как правило, пришедшие в клуб находят спасение во всех направлениях разом. Надежда прекрасно понимает: в трудный момент главное – держать человека за руку. Здесь женщинам с первых минут дают понять – болезнь излечима! Главное – не сдаваться!
- «Осенью 2021 года я решила пройти обучение на курсах «Равный консультант в онкологии» Фонда поддержки женщин «Александра». По окончании обучения получила сертификаты о прохождении курсов, и эти сертификаты стали самыми важными документами, подтверждающими мое право на оказание услуг равного консультирования в онкологии. С декабря 2021 года состою в Службе равных консультантов этих фондов» - рассказывает Надежда Назырова.
При этом добавляет: иметь возможность помогать людям, тем более в такой деликатный и сложный момент жизни, – бесценно!
Активный человек Надежда – активна во всем. И работу в клубе женщина совмещает с проведением мастер-классов, в том числе по спортивным настольным играм. И даже в свободное от социальных проектов время ей хочется каждую минуту заполнять чем-то полезным.
«Развиваю свои вокальные данные, с этого года меня пригласили принимать участие в концертных программах Ембаевского ДК в роли вокалиста, что для меня стало новой точкой роста и новым источником творческого вдохновения».
Ей некогда жалеть себя, некогда думать о своём недуге. Упрямый вопрос «Чем еще я могу быть полезной себе и другим?» бьётся в голове Надежды навязчивой трелью. И если остановиться - всё пропало…
Мы точно говорим об одном и том же? Да! – смеётся Надежда. Мы говорим о жизни, в которой всегда есть место подвигу – и на него способен каждый…