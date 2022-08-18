Личную борьбу с онкозаболеванием Надежда Назырова из Тюмени превратила в соцпроект

Она так просто говорит о своём диагнозе и так легко жонглирует фактами из непростого периода лечения, что невольно хочется переспросить: мы ведь точно говорим об одном и том же? В медицинской карте – черным по белому: лимфома. Если по-простому – это когда опухоль поражает костный мозг, печень, селезёнку, кожу и при отсутствии должного лечения превращается в лейкоз… Но Надежда Назырова лишь улыбается в ответ: да, было сложно, да, столкнулась с изменениями внешности и, да, чёрт возьми, училась жить заново и, наконец, осознала: главное - получать удовольствие от каждой минуты прожитого дня. И вслед за философией политика Ирины Хакамады, наша героиня подводит скромный итог: «Живу в моменте!». Пожалуй, на этом, можно было бы поставить точку. Но такие персонажи достойны отдельной статьи.