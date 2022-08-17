В Тюмени появилась специальная разметка для электрических самокатов

Новая разметка появилась в 30 точках на магистральных улицах Тюмени.
«Это пилотный проект. Посмотрим, как тюменцы будут пользоваться вспомогательной разметкой, и в следующем году, возможно, увеличим число мест с обозначением парковки на асфальте»отметил главный специалист управления по транспорту Иван Коровин.
Она поможет пользователям электротранспорта планировать свой маршрут и не попасть в дорожное происшествие.
В настоящее время в областной столице услуги аренды самокатов предоставляют WHOOSH и URENT. Им выдано более 500 разрешений. Недавно в городе появились 6 зон, где скорость данного транспортного средства не может превышать 15 км/ч. Обозначены больше 20 участков, где эксплуатация самокатов полностью запрещена.
Ранее «Наш город» сообщал, что в соцсетях тюменцы делятся историями о самокатчиках и о проблемах, которые возникают при использовании двухколёсных транспортных средств. Поводом послужила авария на улице Мельникайте в Тюмени. В ней погиб 21-летний молодой человек. Жуткая авария произошла в два часа ночи. Тюменец на самокате ехал по проезжей части, за рулем легкового автомобиля находился 26-летний водитель со стажем управления два года. Что послужило причиной трагедии в настоящее время выясняется, устанавливаются все обстоятельства ДТП. Известно, что водитель иномарки был трезв.
Горожане полагают, что настоящая проблема – те, кто выезжает на дороги общего пользования или ездит на самокате вдвоём. В начале августа компания Whoosh (предоставляет жителям Тюмени услуги по аренде электросамокатов) заявила о тестировании системы определения небезопасных поездок. Новые алгоритмы позволят пресекать поездки вдвоём. Предполагается, что за первую подобную поездку самокату серьёзно ограничат скорость. Если нарушение повторится, то пользователю придёт штраф, аккуант могут заблокировать. Особую обеспокоенность в сервисе вызывают поездки, где пассажир — ребенок. Пока идёт тест алгоритмов, у разработчиков есть сложности в максимально корректном определении двух и более людей на самокате. Возможно, что сначала её работы система штрафов применяться не будет. Стоит отметить, что в Тюмени молодые люди довольно часто ездят на самокатах вдвоём. Иногда встречаются случаи, когда трое детей катаются на подобных механизмах.