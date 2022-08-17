В Тюмени появилась специальная разметка для электрических самокатов

Горожане полагают, что настоящая проблема – те, кто выезжает на дороги общего пользования или ездит на самокате вдвоём. В начале августа компания Whoosh (предоставляет жителям Тюмени услуги по аренде электросамокатов) заявила о тестировании системы определения небезопасных поездок. Новые алгоритмы позволят пресекать поездки вдвоём. Предполагается, что за первую подобную поездку самокату серьёзно ограничат скорость. Если нарушение повторится, то пользователю придёт штраф, аккуант могут заблокировать. Особую обеспокоенность в сервисе вызывают поездки, где пассажир — ребенок. Пока идёт тест алгоритмов, у разработчиков есть сложности в максимально корректном определении двух и более людей на самокате. Возможно, что сначала её работы система штрафов применяться не будет. Стоит отметить, что в Тюмени молодые люди довольно часто ездят на самокатах вдвоём. Иногда встречаются случаи, когда трое детей катаются на подобных механизмах.