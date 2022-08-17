Тюменец-колясочник раскрыл огромную благодарность к своим родителям

Александр занимается спортивными танцами на колясках и активно участвует в общественных проектах. Со своей партнершей он занял четвертое место на чемпионате России по спортивным танцам на колясках в 2021 году.
В соревнованиях по легкой атлетике в рамках спартакиады среди людей с ограниченными физическими возможностями в Тюмени в 2021 году герой проекта #безграничные_возможности2022 занял первое место. Тогда тюменец стал самым быстрым на дистанции 60 метров.
Также он принимал участие в обучении волонтеров для регионального этапа Национального чемпионата “Абилимпикс” (соревнования по профмастерству среди людей с инвалидностью). Кроме того Александр помогал организовывать третий “Фестиваль инклюзивной культуры ТюмГУ”.
“Я занимаюсь спортивными танцами на колясках с 2019 года, но кроме этого я занимаюсь кёрлингом и другими видами спорта. Для меня это спортивно-оздоровительный образ жизни, - говорит герой.
У Александра есть грамоты и награды за соревнования по баскетболу, бадминтону и легкой атлетике.
Успеха мне помогли добиться партнерша, с которой мы вместе тренируемся, моя личная мотивация в спорте и мотивация моих родителей. Родители меня подняли после моей травмы с рождения. Они меня поднимали, вырастили, дали мне жизнь и развитие. Они сказали: “Занимайся спортом”. И я выбрал для себя спортивные танцы.
Александр много говорит о родителях, понимая, сколько трудов они вложили в его будущее.
Когда я был маленьким, родители говорили: “Никогда не сдавайся, потому что ты не один среди людей. Будь сильнее этого и развивайся дальше”, - рассказал тюменец.
Александр Гетманов поделился, что увлечение спортом позволило ему познакомиться с разными людьми и спортсменами из других городов. Новые знакомые, говорит герой проекта, помогли ему выбраться из дома и начать вести активную жизнь:
“Мой круг общения вытянул меня из жизни, в которой я сидел дома, потому что не был доступен подъезд для выезда из дома. Сейчас мне сделали дома пандус и я
спокойно выезжаю, передвигаюсь по городу. И автобусы доступны, и ездить очень удобно по городу. Во всех мероприятиях, где есть доступность, я всегда участвую”.
Вместе с тем спортсмен признался, что трудности ему помогает преодолевать помощь родителей и друзей. Однако помимо этого Александр и сам не теряет веры в свои силы:
“Для меня важно, что я сам никогда не складываю голову и не забываю, что лучше развиваться, чем продолжать вести сидячий образ жизни. Не стоит испытывать панику из-за того, что ты зажат, и не стоит считать, что ты слабый человек. Зачем тебе это, когда можно развиваться дальше?”