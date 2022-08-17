Тюменец-колясочник раскрыл огромную благодарность к своим родителям

“Для меня важно, что я сам никогда не складываю голову и не забываю, что лучше развиваться, чем продолжать вести сидячий образ жизни. Не стоит испытывать панику из-за того, что ты зажат, и не стоит считать, что ты слабый человек. Зачем тебе это, когда можно развиваться дальше?”