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Тюменец с инвалидностью вдохновляет своей любовью к жизни

16 августа 09:34
Тюменец с инвалидностью Дмитрий Коваленко поражает уровнем своего духовного развития. Сибиряк в интервью журналистам проекта #безграничные_возможности2022 рассказал о своих занятиях живописью и поэзией и стало ясно, что во всех делах его сопровождает глубокая вера в добро и любовь.

«Достичь успеха, — говорит Дмитрий, — мне помогла мысль о том, что нужно совершенствоваться. Что мы на этой земле для того, чтобы наши души совершенствовались. И также помогает вера в то, что нужно вкладывать таланты, как говорится в Библии, в то, что ты делаешь: если ты вложил талант, то тебе ещё прибавится».

Дмитрий отмечает, что себе более молодому дал бы очень много советов, но общий совет звучал бы так:

«Прислушивайся к своему сердцу. Нужно воспринимать критику и все мнения дозировано, потому что-то, что говорят люди, иногда объективно, а иногда нет — от зависти или от небольшого ума. Дело в том, что всё это нужно фильтровать».

Художник рассказывает, что жить и работать его мотивирует мысль о том, что можно ещё сделать добро. А увлечение творчеством, по его опыту, помогает сделать жизнь яркой, насыщенной и более полнокровной.

«Моя жизнь стала искриться разными красками. Я нынче считаю, что любое дело нужно делать креативно. Ко всему надо подходить с огоньком, творчески», — объясняет тюменец.

Вместе с тем у Дмитрия Коваленко есть мечты и творческие задачи. В области поэзии он планирует выпустить книжку стихов и вступить в Российский союз писателей. В области актерства после записи фильма «2000 верст до Иппокрены» (история молодого офицера из Петербурга, сосланного в Тобольск и создавшего первый в Сибири литературный журнал) тюменец хочет сыграть ещё какие-нибудь интересные роли в кино — если заметят продюсеры, режиссеры.

В области живописи, говорит герой проекта #безграничные_возможности2022, хочется закончить картину «Воскрешение Лазаря». Эту картину он называет своей эпохальной работой. В музыкальном плане Дмитрий хочет развить голос и спеть арию Мистера Икс на академическом хоре, куда ходит заниматься вокалом.

«Трудности, конечно, есть. Иногда не хочется продолжать начатый путь, но нужно проявлять волю и двигаться дальше. Как написано в Библии: «Свет во тьме светит, и тьма не объяла его». То есть, если во мне остаётся хоть лучик света и я сам его не гашу, то он будет светить и дальше.

И я стараюсь ещё расширять сферу света внутри себя — чтобы он выливался наружу и помогал кому-то ещё в этой жизни. Моё творчество жизнеутверждающее. Я хочу, чтобы после прочтения моих стихов, людям хотелось жить, радоваться, творить и радовать окружающих.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество#Видео
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