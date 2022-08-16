Тюменец с инвалидностью вдохновляет своей любовью к жизни

«Достичь успеха, — говорит Дмитрий, — мне помогла мысль о том, что нужно совершенствоваться. Что мы на этой земле для того, чтобы наши души совершенствовались. И также помогает вера в то, что нужно вкладывать таланты, как говорится в Библии, в то, что ты делаешь: если ты вложил талант, то тебе ещё прибавится».