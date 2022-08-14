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Стали известны подробности ДТП с двумя погибшими: водитель и пассажир сгорели заживо

14 августа 12:35
Фото: ГИБДД по Тюменской области
Стали известны подробности аварии, произошедшей сегодня на автодороге Ялуторовск — Ярково. Здесь столкнулись грузовик Volvo и Mitsubishi Outlander. Водитель грузовика выехал на встречную полосу и врезался в Mitsubishi. После столкновения обе машины загорелись. Водитель и пассажир Outlander сгорели в автомобиле заживо.

«Личности погибших устанавливаются. Люди обгорели настолько, что даже невозможно понять их пол. Водитель Volvo не пострадал», рассказали «Нашему Городу» в ГИБДД Тюменской области.

Также еще одним участником данной аварии стал автомобиль Honda. На него из грузовика выпали бетонные блоки, которые он вез. К счастью, ни пассажиры, ни водитель Honda не пострадали. Повреждения получил лишь абсолютно новый автомобиль.

На данный момент движение на трассе Ялуторовск — Ярково до сих пор ограничено. Здесь продолжается разбор завалов.

#Новости#Валентина Бурнашева#Происшествия
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