Стали известны подробности ДТП с двумя погибшими: водитель и пассажир сгорели заживо

«Личности погибших устанавливаются. Люди обгорели настолько, что даже невозможно понять их пол. Водитель Volvo не пострадал», рассказали «Нашему Городу» в ГИБДД Тюменской области.
Также еще одним участником данной аварии стал автомобиль Honda. На него из грузовика выпали бетонные блоки, которые он вез. К счастью, ни пассажиры, ни водитель Honda не пострадали. Повреждения получил лишь абсолютно новый автомобиль.
На данный момент движение на трассе Ялуторовск — Ярково до сих пор ограничено. Здесь продолжается разбор завалов.