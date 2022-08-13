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На тюменской трассе насмерть сбили пешехода. Он шел по дороге

13 августа 12:08
Фото: ГИБДД Тобольска
На федеральной автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск погиб 32-летний тоболяк. Мужчину, идущего по проезжей части, сбил автомобиль ВАЗ-21140. Авария произошла в пятницу вечером на 182 километре трассы, сообщили в ГИБДД Тобольска.

Полученные ранения оказались смертельны — мужчина погиб до того, как на место происшествия прибыли медики.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня утром на автодороге Екатеринбург — Тюмень был сбит насмерть грузовиком 50-летний мужчина. Водитель, допустивший наезд на пешехода, с места происшествия уехал. Известно, что он двигался из Екатеринбурга в сторону Тюмени.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают личность погибшего и занимаются поиском водителя. Очевидцев происшествия просят звонить по телефону: 8-962-323-66-63 или «02».

#Новости#ГИБДД#ДТП#Валентина Бурнашева#Общество
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