На тюменской трассе насмерть сбили пешехода. Он шел по дороге

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня утром на автодороге Екатеринбург — Тюмень был сбит насмерть грузовиком 50-летний мужчина. Водитель, допустивший наезд на пешехода, с места происшествия уехал. Известно, что он двигался из Екатеринбурга в сторону Тюмени.