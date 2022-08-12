В Тюмени в ливень укладывали асфальт

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени для движения открыли одну из полос на развязке на Червишевском тракте. Из-за ремонтных работ здесь появлялись в течение дня огромные пробки. Закрытой остается одна из полос, работы на ней закончат в конце августа.