В Тюмени в ливень укладывали асфальт

«В Тюмени все как всегда. Если начался дождь, значит пора класть асфальт. Место действия — Зарека», комментирует автор видео.
На кадрах видно, как во время сильного дождя каток ездит по свежему асфальтовому покрытию, на одной из дорог.
Тюменцы не остались в стороне от увиденного и начали комментировать кадры.
«Сразу видно — кладут на совесть!» пишет Александр Н.
«Всегда кладут асфальт в дождь, пора бы и привыкнуть», отметила Любовь В.
«Его круглосуточно кладут. Если асфальт привезён, его нужно положить, иначе застынет», комментирует Александр С.
Также некоторые тюменцы отметили, что погодные условия, при которых был положен асфальт, могут негативно повлиять на срок его службы. Поэтом вскоре асфальт на данной улице вновь придется менять.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени для движения открыли одну из полос на развязке на Червишевском тракте. Из-за ремонтных работ здесь появлялись в течение дня огромные пробки. Закрытой остается одна из полос, работы на ней закончат в конце августа.