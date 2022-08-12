В Тюмени сталкивают детей с качели, судят паралимпийца, сносят дома в центре города

В областной столице проведут работы по комплексному развитию территории. В тот раз под программу попадут дома в центре города в районе улиц Герцена — Семакова — Урицкого. Сейчас здесь располагаются два аварийных дома, их расселят за счет бюджетных средств. На реализацию программы выделено пять лет.