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В Тюмени сталкивают детей с качели, судят паралимпийца, сносят дома в центре города

12 августа 20:51
Фото: 1Mi
Тюменского паралимпийца Игоря Плотникова обвиняют в домогательствах к собственному сыну. Как рассказал «Нашему городу» юрист спортсмена Марк Шмелев, заявления на мужчину пишет бывшая сожительница. Следователи провели проверку. Подобная ситуация происходит со спортсменом уже не в первый раз
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Дети

Тюменка обвиняет паралимпийца в домогательствах к ребенку

Бывшая сожительница известного пловца обвиняет в домогательствах к собственному сыну. По словам адвоката паралимпийца, конфликт длится уже несколько лет.

В 2019 году женщина уже подавала заявление в органы. Тогда паралимпийцу Игорю Плотникову необходимо было пройти психолого-психиатрическую экспертизу. Помимо того, спортсмен добровольно прошел тестирование на детекторе лжи.

«Уголовное дело о домогательствах было закрыто в связи с отсутствием события преступления. Не было найдено ничего, что могло бы стать причиной уголовного преследования. Мотив ее действий прост — месть за несложившиеся отношения», — рассказал Марк Шмелёв.

На данный момент никаких препятствий на общение с ребенком у спортсмена нет. Органы опеки также не нашли причин для такого ограничения.

В Тюмени женщина столкнула мальчика с качели

В социальных сетях тюменца активно обсуждали ролик, на котором пожилая женщина сталкивает ребенка с качели. Видео было опубликовано в сообществе «Типичная Тюмень ЧП» в Вконтакте.

На видео женщина просит 11-летнего мальчика слезть с качели и дать покататься ее внучке. Ребенок отказал тюменке и нагрубил ей, из-за чего женщина схватила конструкцию и вытолкнула оттуда ребенка. У мальчика остались синяки.

Родители мальчика обратились в полицию.

«Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. После чего будет дана правовая оценка. О принятом решении заявитель будет уведомлен в установленном законом порядке», — сообщили «Нашему городу» в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

В Тюмени планируют снести многоквартирные дома в центре города

В областной столице проведут работы по комплексному развитию территории. В тот раз под программу попадут дома в центре города в районе улиц Герцена — Семакова — Урицкого. Сейчас здесь располагаются два аварийных дома, их расселят за счет бюджетных средств. На реализацию программы выделено пять лет.

Стоит отметить, что другие шесть домов, расположенных в этом районе, будут под ответственностью застройщика.

«Установить, что самостоятельная реализация муниципальным образованием городской округ Тюмень решения настоящего постановления, не предусмотрена», — постановил Руслан Кухарук.

На данном участке в центре города будет разрешена только малоэтажная зайстрока, а общий объем не может превышать 5,6 тысяч квадратных метров.

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