В Тюмени сталкивают детей с качели, судят паралимпийца, сносят дома в центре города

Тюменка обвиняет паралимпийца в домогательствах к ребенку
Бывшая сожительница известного пловца обвиняет в домогательствах к собственному сыну. По словам адвоката паралимпийца, конфликт длится уже несколько лет.
В 2019 году женщина уже подавала заявление в органы. Тогда паралимпийцу Игорю Плотникову необходимо было пройти психолого-психиатрическую экспертизу. Помимо того, спортсмен добровольно прошел тестирование на детекторе лжи.
«Уголовное дело о домогательствах было закрыто в связи с отсутствием события преступления. Не было найдено ничего, что могло бы стать причиной уголовного преследования. Мотив ее действий прост — месть за несложившиеся отношения», — рассказал Марк Шмелёв.
На данный момент никаких препятствий на общение с ребенком у спортсмена нет. Органы опеки также не нашли причин для такого ограничения.
В Тюмени женщина столкнула мальчика с качели
В социальных сетях тюменца активно обсуждали ролик, на котором пожилая женщина сталкивает ребенка с качели. Видео было опубликовано в сообществе «Типичная Тюмень ЧП» в Вконтакте.
На видео женщина просит 11-летнего мальчика слезть с качели и дать покататься ее внучке. Ребенок отказал тюменке и нагрубил ей, из-за чего женщина схватила конструкцию и вытолкнула оттуда ребенка. У мальчика остались синяки.
Родители мальчика обратились в полицию.
«Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. После чего будет дана правовая оценка. О принятом решении заявитель будет уведомлен в установленном законом порядке», — сообщили «Нашему городу» в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
В Тюмени планируют снести многоквартирные дома в центре города
В областной столице проведут работы по комплексному развитию территории. В тот раз под программу попадут дома в центре города в районе улиц Герцена — Семакова — Урицкого. Сейчас здесь располагаются два аварийных дома, их расселят за счет бюджетных средств. На реализацию программы выделено пять лет.
Стоит отметить, что другие шесть домов, расположенных в этом районе, будут под ответственностью застройщика.
«Установить, что самостоятельная реализация муниципальным образованием городской округ Тюмень решения настоящего постановления, не предусмотрена», — постановил Руслан Кухарук.
На данном участке в центре города будет разрешена только малоэтажная зайстрока, а общий объем не может превышать 5,6 тысяч квадратных метров.