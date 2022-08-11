В Тюмени улицу Дзержинского покрывают гранитной плиткой

«Согласно муниципальному контракту срок окончания работ назначен на осень 2023 года. Но запланировано выполнить работы в этом году. На сегодняшний день выполнено 25% строительных работ. При этом закуплена большая часть оборудования, а именно наружное освещение, электрощиты, МАФы, уличная мебель», прокомментировала руководитель пресс-службы администрации Тюмени Гульнара Сидоркина.