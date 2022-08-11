В Тюмени улицу Дзержинского покрывают гранитной плиткой

Недавно завершили демонтаж асфальтового покрытия на участке от улицы Республики до улицы Осипенко. Рабочие подготовили основание под тротуарную плитку. Кроме того, закончена часть гранитной плитки на участке до улицы Советской.
Строители приступили к установке гранитных бордюров и устройству колодцев под инженерные сети.
«Наш город» связался с пресс-службой городской администрации. По их информации, по покрытиям из гранитных тротуарных плит выполнено 40%.
«Согласно муниципальному контракту срок окончания работ назначен на осень 2023 года. Но запланировано выполнить работы в этом году. На сегодняшний день выполнено 25% строительных работ. При этом закуплена большая часть оборудования, а именно наружное освещение, электрощиты, МАФы, уличная мебель», прокомментировала руководитель пресс-службы администрации Тюмени Гульнара Сидоркина.
Реконструкция предусматривает озеленение. Власти хотят высадить порядка 6 тысяч многолетних растений. Также возможна реконструкция исторических зданий, которые не были отреставрированы.
Ранее «Наш город» писал о новом съезде на улицу Мельникайте с объездной дороги. На данный проект планируют потратить около 80 миллионов рублей.