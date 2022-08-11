Тюменская прокуратура занялась расследованием угроз в адрес изнасилованной девочки

После нашей публикации о жительнице Нижней Тавды, которой угрожает местный бизнесмен, изнасиловавший ее несколько лет назад, областная прокуратура проводит проверку. Правоохранители взяли на контроль работу с обращениями мамы девочки, касательно угроз и преступления против половой неприкосновенности ребенка.

Татьяна Мащенко, и. о. старшего помощника прокурора области, сообщила «Нашему городу», что сотрудники прокуратуры проводят процессуальные проверки, по обращениям мамы девочки об угрозах физической расправы и преступления против половой неприкосновенности дочери. «О результатах проверок и принятых процессуальных решениях заявитель будет уведомлена в установленном законом порядке», пообещали в прокуратуре. «Наш город» рассказывал тяжелую историю жизни девушки из Нижней Тавды, которую в 2017 году насиловал 50-летний сосед. Сейчас он ее преследует, грозится убить и оставляет синяки ее маме. Материалы по теме Нижнетавдинский бизнесмен изнасиловал несовершеннолетнюю и теперь угрожает ее семье