Тюменская прокуратура занялась расследованием угроз в адрес изнасилованной девочки

Татьяна Мащенко, и. о. старшего помощника прокурора области, сообщила «Нашему городу», что сотрудники прокуратуры проводят процессуальные проверки, по обращениям мамы девочки об угрозах физической расправы и преступления против половой неприкосновенности дочери.
«О результатах проверок и принятых процессуальных решениях заявитель будет уведомлена в установленном законом порядке», пообещали в прокуратуре.
«Наш город» рассказывал тяжелую историю жизни девушки из Нижней Тавды, которую в 2017 году насиловал 50-летний сосед. Сейчас он ее преследует, грозится убить и оставляет синяки ее маме.