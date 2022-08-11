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Тюменская прокуратура занялась расследованием угроз в адрес изнасилованной девочки

11 августа 11:14
Фото: «НашГород»
После нашей публикации о жительнице Нижней Тавды, которой угрожает местный бизнесмен, изнасиловавший ее несколько лет назад, областная прокуратура проводит проверку. Правоохранители взяли на контроль работу с обращениями мамы девочки, касательно угроз и преступления против половой неприкосновенности ребенка.

Татьяна Мащенко, и. о. старшего помощника прокурора области, сообщила «Нашему городу», что сотрудники прокуратуры проводят процессуальные проверки, по обращениям мамы девочки об угрозах физической расправы и преступления против половой неприкосновенности дочери.

«О результатах проверок и принятых процессуальных решениях заявитель будет уведомлена в установленном законом порядке», пообещали в прокуратуре.

«Наш город» рассказывал тяжелую историю жизни девушки из Нижней Тавды, которую в 2017 году насиловал 50-летний сосед. Сейчас он ее преследует, грозится убить и оставляет синяки ее маме.

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#Новости#Алена Патрушева#Происшествия
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