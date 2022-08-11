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Семнадцать новеньких автомобилей поступили в районную больницу Тюменской области

11 августа 10:28
Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области
По программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» в Областную больницу № 11 поступили семнадцать автомобилей «Lada Largus». Об этом рассказали в пресс-службе департаменте здравоохранения Тюменской области.

Три машины переданы в Юргинскую районную больницу, по пять в Голышмановский городской округ и Омутинский район, еще четыре — в Аромашевский район. Новые автомобили будут закреплены за поликлиниками и ФАПами.

«У меня несколько деревень на обслуживании. Население по количеству небольшое, но удаленность их от ФАПа составляет 3, 6 и 12 км. На вызовы приходится ходить пешком или на попутках. А тут новость такая! Конечно, я рада, продолжу работать в медицине»,говорит фельдшер ФАПа в деревне Пиньгина Вера Елишева.

По словам главного врача областной больницы № 11 Алексея Белова, в новых машинах всегда есть потребность. Автомобили — это тот сегмент, который позволяет повысить мобильность медиков и увеличить доступность медицинской помощи, особенно в отдаленных районах.

В свою очередь водители отмечают, что новые лады и экономичнее, и комфортнее, да и манёвренность у них гораздо лучше.

Одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения на всей территории региона, в том числе в удаленных поселках и деревнях. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье». В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, ФАПы, строятся или модернизируются амбулатории, медицинские специалисты регулярно проходят профессиональное обучение.

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