Семнадцать новеньких автомобилей поступили в районную больницу Тюменской области

«У меня несколько деревень на обслуживании. Население по количеству небольшое, но удаленность их от ФАПа составляет 3, 6 и 12 км. На вызовы приходится ходить пешком или на попутках. А тут новость такая! Конечно, я рада, продолжу работать в медицине»,говорит фельдшер ФАПа в деревне Пиньгина Вера Елишева.