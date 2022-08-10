За 8 месяцев строительство первого дома в ЖК «Домашний» завершено на 70%

«Домашний» — это первый проект, который строится в Тюмени с привлечением инфраструктурных облигаций. Также это первый цифровой микрорайон в городе, где будут применены технологии «умного дома» и «умной квартиры». Проект располагается в районе Московского тракта, недалеко от ТРЦ «Колумб» и будет состоять из 24 дома. В перспективе в районе появится детский сад на 560 мест и современная школа для 1 500 учеников. Благодаря удобной транспортной развязке можно за 15 минут добраться до центра города и до любой его точки.