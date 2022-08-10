nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

За 8 месяцев строительство первого дома в ЖК «Домашний» завершено на 70%

10 августа 12:11
Фото: «Страна-Девелопмент»
Строительство первого цифрового микрорайона Тюмени идёт ударными темпами. ЖК «Домашний» — новый проект федерального застройщика «Страна Девелопмент».

Возведение дома «Сибирский» началось в конце прошлого года, по графику ввести в его в эксплуатацию планировалось в 1 квартале 2023 года. Но ранее девелопер анонсировал досрочную сдачу — ключи от новых квартир новосёлы получат уже в этом году.

Фото: «Страна-Девелопмент»

Проезжая мимо микрорайона видно, что строительство первого дома подходит к завершению. Во всех парадных ведутся работы по обустройству кровли. Рабочие выполняют укладку кирпича уже на уровне 11 этажа. На треть завершены штукатурные работы в квартирах.

70% квартир в первом доме жилого комплекса уже нашли своих хозяев. В доме «Сибирский, четыре парадные от 9 до 13 этажей, спроектировано 436 квартир. Покупателям доступны лоты с высокими потолками от 2,7 м, с угловыми окнами или лоджиями, с балкончиками или просторными террасами, с приватными мастер-спальнями или вместительными гардеробными. Все квартиры продаются с отделкой white box, также предлагается опции «ремонт и кухня от застройщика».

В июне застройщик анонсировал старт продаж во втором доме «Зодчих». Сейчас в продаже чуть более 300 квартир из спроектированных 373. Отметить новоселье тюменцы смогут в конце 2023 года.

Каждая квартира в микрорайоне будет оснащена системой «умный дом», все устройства которого подключены к Wi-Fi и управляются с помощью мобильного приложения. Домофоны будут оборудованы функцией бесключевого доступа и системой FaceID. Когда хозяин квартиры вернётся домой, лифт автоматически спустится на первый этаж.

ЖК «Домашний» спроектирован таким образом, что внутри каждого дома располагается приватный уютный двор без машин, в то время как сквозь весь микрорайон проходит единая зеленая артерия — пешеходный бульвар. Это благоустроенное пространство с архитектурным освещением модифицируемыми общественными зонами для отдыха всех поколений. По обеим сторонам бульвара на первых этажах жилых домов появятся торговые галереи с продуманным пулом арендаторов и видов бизнеса. Территория микрорайона изолирована от машин — наземная парковка вынесена за пределы дворов. В микрорайоне обеспечена безбарьерная среда, а по всему периметру расположено видеонаблюдение, что обеспечивает безопасность жителей.

Фото: «Страна-Девелопмент»

«Домашний» — это первый проект, который строится в Тюмени с привлечением инфраструктурных облигаций. Также это первый цифровой микрорайон в городе, где будут применены технологии «умного дома» и «умной квартиры». Проект располагается в районе Московского тракта, недалеко от ТРЦ «Колумб» и будет состоять из 24 дома. В перспективе в районе появится детский сад на 560 мест и современная школа для 1 500 учеников. Благодаря удобной транспортной развязке можно за 15 минут добраться до центра города и до любой его точки.

Узнать подробнее о ЖК, выбрать и забронировать подходящую квартиру можно на сайте strana.com.

#Новости#Анна Доронина#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25