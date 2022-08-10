nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени приступили к облицовке стелы в сквере Машарова

10 августа 03:55
Фото: «НашГород»
В сквере Машарова продолжается строительство стелы, которая посвящена присвоению Тюмени звания «Город трудовой доблести».

Сегодня рабочие начали облицовку объекта. Также они работают над пилонами, которые станут важной частью стелы.

Напомним, высота стелы планируется 19,45 метра. Пилоны будут украшены архивными фотографиями со времён Великой Отечественной войны. Кроме того, на задней части стелы разместят указ президента о присвоении областной столице звания «Город трудовой доблести».

Фото: Администрация Тюмени

Над памятным объектом трудятся рабочие из мастерской архитектора Табанакова.

«Наш город» связался с пресс-службой городской администрации. «Работы планируют закончить к 31 октября», коротко прокомментировала руководитель пресс-службы администрации города Гульнара Сидоркина.

Фото: «НашГород»

Также Гульнара Фаридовна добавила, что до конца августа планируется завершение облицовки основных конструкций.

Материалы по теме
Стелу «Город трудовой доблести» в Тюмени возведут при помощи тюменского олигархаВ Тюмени начались работы по установке стелы «Город трудовой доблести»
#Новости#Строительство и архитектура#Мелиса Учунджю#Город
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25