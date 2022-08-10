В Тюмени приступили к облицовке стелы в сквере Машарова
10 августа 03:55
Фото: «НашГород»
В сквере Машарова продолжается строительство стелы, которая посвящена присвоению Тюмени звания «Город трудовой доблести».
Сегодня рабочие начали облицовку объекта. Также они работают над пилонами, которые станут важной частью стелы.
Напомним, высота стелы планируется 19,45 метра. Пилоны будут украшены архивными фотографиями со времён Великой Отечественной войны. Кроме того, на задней части стелы разместят указ президента о присвоении областной столице звания «Город трудовой доблести».
Фото: Администрация Тюмени
Над памятным объектом трудятся рабочие из мастерской архитектора Табанакова.
«Наш город» связался с пресс-службой городской администрации. «Работы планируют закончить к 31 октября», коротко прокомментировала руководитель пресс-службы администрации города Гульнара Сидоркина.
Фото: «НашГород»
Также Гульнара Фаридовна добавила, что до конца августа планируется завершение облицовки основных конструкций.