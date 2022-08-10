В Тюмени не могут опознать выпавшую с балкона девушку

«У погибшей девушки были крашеные розовые волосы. Она упала с окна лестничной клетки, не квартиры. Жильцы и соседи не знают погибшую. Ее видели несколько раз бродившую около дома», прокомментировала одна из очевидцев.
Жильцы дома предположили, что девушка могла добровольно уйти из жизни и обратили внимание на то, что она была одета странно: в большие зимние ботинки и черную одежду. Полиция не обнаружила у погибшей при себе ни документов, ни телефона.
«Известно, что отчаявшиеся люди выбирают известные объекты, чтобы резонанс от их действий был больше. Это своеобразное желание прославиться и оставить след после себя», считает кандидат психологических наук.
«Наш город» направил запрос об обстоятельствах дела в Следственный комитет Российской федерации по Тюменской области. Ответ ожидается.