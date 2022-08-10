В компании «Авито» назвали поправки к закону «О рекламе» экономическим вандализмом

По его словам, многие участники рынка классифайдов отмечают непродуманность инициативы, которая дублирует уже существующее законодательство. Эксперты отрасли считают, что такие инициативы могут привести к оттоку IT-талантов. Несмотря на то, что поправки к закону были приняты в первом чтении, отрицательное мнение по поводу них уже высказали: ФАС, Минпромторг, Минэкономразвития, «Опора России», АКИТ, РАЭК, Российская гильдия риелторов, РСПП, правительство Москвы, а также АНО «Цифровая экономика», Сбер, «Яндекс». Об этом пишет inkazan.ru.
Гендиректор компании «Авито» пояснил: из-за того, что в одном законопроекте смешали абсолютно разные по типу бизнеса модели — рынки цифровых продуктов, электронных объявлений и наружной рекламы, принятие этого закона приведет к закрытию таких сервисов, как «Авито».
По его словам, принятие поправок в закон и запрет классифайдов означает, что будут наказаны добросовестные компании, которые всегда соблюдали законодательство, а также пользователей фактически вытолкнут в серую и опасную зону, которая никак не регулируется.
«Что касается контроля контента на легитимность — на классифайдах нельзя просто взять и опубликовать объявление: каждое из них будет проверяться модераторами на предмет его соответствия законодательству. Только в нашей компании 850 человек занимаются их проверкой. В их числе — 350 инженеров, построившие современный искусственный интеллект, который отрабатывает основной поток, и еще 500 человек, которые в ручном режиме разбирают отдельные случаи», — рассказал Владимир Правдивый.
Кроме того, он подчеркнул, что все компании индустрии, включая компанию «Авито», взаимодействуют с регуляторами по всем законодательным инициативам. Так, «Авито» первым на рынке подключил функцию верификации аккаунта через «Госуслуги» с помощью приложения «Госключ».
«Это экономический вандализм. Эффект будет очень токсичным и непредсказуемым. Но точно можно сказать, что не останется тех, кого это решение не затронет», — добавил эксперт.
Владимир Правдивый предложил исключить классифайды из законопроекта о внесении изменений в закон «О рекламе».