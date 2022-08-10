В компании «Авито» назвали поправки к закону «О рекламе» экономическим вандализмом

«Что касается контроля контента на легитимность — на классифайдах нельзя просто взять и опубликовать объявление: каждое из них будет проверяться модераторами на предмет его соответствия законодательству. Только в нашей компании 850 человек занимаются их проверкой. В их числе — 350 инженеров, построившие современный искусственный интеллект, который отрабатывает основной поток, и еще 500 человек, которые в ручном режиме разбирают отдельные случаи», — рассказал Владимир Правдивый.