Тюменцев напугал неадекватный мужчина, разгуливающий по городу с ножом

«В 23.00 в сквере Школьном, мужчина, предположительно в наркотическом опьянении, угрожал ножом, показывал половые органы. Зашел на собачью площадку, где были люди. К счастью, никто не пострадал. Наряд приехал очень быстро»,рассказала очевидица Мария.
На площадке тюменцы сначала нервно посмеивались, а потом уже начали переживать за свою жизнь. Им пришлось взять своих питомцев на поводки. Происходящее они сравнили с фильмом ужасов. Сам мужчина слегка пошатывался на месте.
Как пояснила сама Мария «Нашему Городу», житель Тюмени также провоцировал собак на агрессию — подставлял руку к морде, а вторую руку держал на ноже. Собачники аккуратно вышли за пределы площадки, а подозрительного человека закрыли на ней.
По словам девушки, после вызова полицейских очевидцев забрали на допрос, составили протокол на мужчину. «Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюмени. Комментарий ведомства ожидается.