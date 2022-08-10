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Тюменцев напугал неадекватный мужчина, разгуливающий по городу с ножом

10 августа 04:40
Фото: Маша Требухова
Вчера вечером в Школьном сквере в Тюмени местные жители заметили мужчину, который разгуливал с ножом в руках, вел себя неадекватно. Горожане предположили, что человек находился под воздействием наркотических препаратов. Об этом они сообщили в социальных сетях.
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Полиция

«В 23.00 в сквере Школьном, мужчина, предположительно в наркотическом опьянении, угрожал ножом, показывал половые органы. Зашел на собачью площадку, где были люди. К счастью, никто не пострадал. Наряд приехал очень быстро»,рассказала очевидица Мария.

На площадке тюменцы сначала нервно посмеивались, а потом уже начали переживать за свою жизнь. Им пришлось взять своих питомцев на поводки. Происходящее они сравнили с фильмом ужасов. Сам мужчина слегка пошатывался на месте.

Как пояснила сама Мария «Нашему Городу», житель Тюмени также провоцировал собак на агрессию — подставлял руку к морде, а вторую руку держал на ноже. Собачники аккуратно вышли за пределы площадки, а подозрительного человека закрыли на ней.

По словам девушки, после вызова полицейских очевидцев забрали на допрос, составили протокол на мужчину. «Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюмени. Комментарий ведомства ожидается.

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