Тюмень накроет дымом от лесных пожаров в Югре

Метеорологи предупреждают жителей Тюмени о возможном смоге. Запах гари в областную столицу из соседнего Ханты-Мансийского автономного округа сегодня принесет северо-западный ветер, который будет дуть со скоростью от 8 до 20 метров в секунду.

Напомним, на территории Югры зарегистрировано 65 действующих лесных пожаров. По данному показателю ХМАО находится на первом месте среди других регионов России. Из-за жаркой погоды и сухих гроз, в Югре установлен пятый класс пожарной опасности. В Тюменской области пожароопасная обстановка стабильна. Однако, по данным МЧС, риск возгораний имеется на территории Ишима, Заводоуковска, Ишимского, Абатского, Сладковского и Исетского районов. Здесь установлен четвертый класс пожарной опасности. По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки в Тюменской области ожидается температура воздуха + 27 + 30. Местами вероятны дожди и грозы. В четверг, 11 августа, сохранится аналогичная жаркая погода. В пятницу ожидается похолодание до + 21 и дожди.