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Тюмень накроет дымом от лесных пожаров в Югре

10 августа 09:09
Фото: «НашГород»
Метеорологи предупреждают жителей Тюмени о возможном смоге. Запах гари в областную столицу из соседнего Ханты-Мансийского автономного округа сегодня принесет северо-западный ветер, который будет дуть со скоростью от 8 до 20 метров в секунду.

Напомним, на территории Югры зарегистрировано 65 действующих лесных пожаров. По данному показателю ХМАО находится на первом месте среди других регионов России. Из-за жаркой погоды и сухих гроз, в Югре установлен пятый класс пожарной опасности.

В Тюменской области пожароопасная обстановка стабильна. Однако, по данным МЧС, риск возгораний имеется на территории Ишима, Заводоуковска, Ишимского, Абатского, Сладковского и Исетского районов. Здесь установлен четвертый класс пожарной опасности.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки в Тюменской области ожидается температура воздуха + 27 + 30. Местами вероятны дожди и грозы. В четверг, 11 августа, сохранится аналогичная жаркая погода. В пятницу ожидается похолодание до + 21 и дожди.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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