Тобольск заволокло дымом. Горожанам советуют закрыть окна и не выходить на улицу

Жители Тобольска пятый день мучаются от запаха гари. Причиной смога в городе являются лесные пожары, бушующие на территории Югры. Специалисты рекомендуют горожанам по возможности не находиться долгое время на улице и не открывать окна, особенно в ночное и утреннее время суток.

По прогнозам, в ближайшее время ситуация с задымленностью в Тобольске должна стабилизироваться. Метеорологи обещают смену северо-западного ветра, который как раз и приносит запах гари из ХМАО, на северный. В Тюмени смог наблюдается лишь рано утром и в вечернее время суток. Днем воздух практически чистый. Отметим, на данный момент Югра вышла на первое место по площади и количеству пожаров в стране. На территории Ханты-Мансийского автономного округа в настоящее время действуют 65 лесных пожаров на площади более 113,7 тысяч гектар, из них локализованы 22 пожара площадью более 40,6 тысяч гектар. Также зарегистрированы два очага ландшафтных пожаров. К тушению огня привлечены более тысячи человек. Задействованы двадцать единиц авиационной техники, сообщает МЧС ХМАО. На территории всего Ханты-Мансийского автономного округа установлен пятый класс пожарной опасности. В городах Югры наблюдается сильный смог. Местные жители жалуются на то, что дышать практически невозможно. По заверениям властей округа, большая часть лесных пожаров будет потушена к концу этой недели. Пока же прогнозы синоптиков неутешительны — в ближайшие сутки жара не спадет, температура воздуха составит + 25 + 30.