В Тюмени 276 тысяч человек отдыхают на одном пляже

Выбраться на пляж и искупаться — настоящий праздник для тюменца. Ведь в городе из 11 водоемов только три пригодны для купания. И на них как-то должны уместиться более 828 тысяч жителей города. Выходит, что на один пляж приходится 276 тысяч человек. Причем ни одному из них не удастся искупаться бесплатно.

На отсутствие муниципальных пляжей в Тюмени и Тюменской области жалуются уже более 10 лет. Численность населения с каждым годом растет, а количество водоемов, где купание разрешено, уменьшается. А потому горожанам приходится либо стоять в километровых пробках, по пути на базы отдыха, либо купаться тем, где это запрещено. Сегодня, на встрече с представителями администрации, Роспотребнадзора и ГИМСа Альберт Фахрутдинов, член регионального штаба Народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Экология» в Тюменской области долго ностальгировал по временам, когда город полнился бесплатными местами для купания. Пока он вспоминал Тюмень 1990-2000-х годов, на его фоне, в Туре (где купание запрещено) плавали дети и взрослые. Фото: «НашГород» »…сейчас люди попросту вынуждены купаться в запрещенных местах. Не каждый может позволить себе поездку на базу отдыха. Как людям быть в такую жару?», спросил Фахрутдинов, вернувшись к настоящему. На этот вопрос никто из присутствующих ответить не смог. Юлия Карнаухова, заместитель руководителя ЦАО, стала рассказывать о том, что в ходе благоустройства Заречного парка для жителей обустроят водопады и ручьи, тем самым «компенсировав» потребность людей в воде. Петр Денисов, специалист Роспотребнадзора отчитался о том, что проверки водоемов проводятся регулярно. А Виталий Флянц, заместитель директора городского Департамента безопасности жизнедеятельности сообщил, что количество людей, купающихся в запрещенных водоемах растет. В этом году, а местах не предназначенных для купания утонули уже 6 человек. Тогда Альберт Фахрутдинов предложил обустроить бесплатные зоны для отдыха на озере Андреевском и, наконец, произвести санацию Туры, чтобы купаться можно было и там. «Бюджет Тюменской области выделяют денежные средства на очистку реки Тобол и это прекрасно, но почему мы не занимаемся расчисткой Туры? Ведь об этом говорил еще Владимир Якушев, когда был губернатором», говорит Фахрутдинов. Также эксперт тематической площадки ОНФ «Экология» отметил, что Народным фронтом во всех субъектах РФ был проведен мониторинг доступности пляжей для купания. Как оказалось, в 47 субъектах зафиксирован значительный дефицит таких площадок. В их число входит и Тюменская область. «Нами было направлено письмо губернатору Тюменской области Александру Моору, с просьбой к следующему году разработать дорожную карту по увеличению официальных мест для купания. Купание летом должно быть доступным для каждого жителя города. В противном случае несчастных случаев на воде будет становиться все больше», подытожил Альберт Фахрутдинов. Материалы по теме На озере Андреевском утонул известный тамада из Свердловской области У жителей Заречного микрорайона появился личный бесплатный пляж В озере на Лесобазе чуть не утонул ребенок