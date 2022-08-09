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Участница из Тюменской области стала призёром регионального ИТ-чемпионата

9 августа 11:23
Фото: Департамент информатизации Тюменской области
Пятый региональный чемпионат «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» прошел в Дагестане. Тюменскую область на соревнованиях представила Александра Старикова, которая вошла десятку сильнейших участников, сообщает департамент информатизации региона.

Всего на чемпионат зарегистрировались 360 участников. По итогам чемпионата 15 сильнейших участников получили ценный приз — туристическую поездку в один из регионов России в рамках программы «Больше, чем путешествие» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Александра Старикова заняла восьмое место.

Для решения задачи тюменка предварительно разбила данные на две части: ДТП в городе и за городом, данные очищены. Каждый набор данных обучался через кросс-валидацию. В качестве модели была выбрана CatBoostRegressor. Технические особенности решения: Python, CatBoost.

Александра Старикова уже во второй раз становится призером чемпионата «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект». Ранее она заняла третье место в чемпионате Курской области по разработке классификатора для автоматического определения категории запроса по тексту сообщения, оставленному на сайте администрации Курской области.

Всего на 2022 год запланировано проведение 25 региональных чемпионатов — индивидуальных онлайн-соревнований ИТ-специалистов. Каждый чемпионат будет идти не менее 25 дней, всего за этот год в чемпионатах примут участие не менее 2 500 человек. Также в разных регионах России пройдут 8 окружных хакатонов — это гибридные соревнования регионов внутри федерального округа с единой турнирной таблицей. На каждый такой хакатон будут поставлены от 3 до 5 кейсовых задач.

В Тюменской области уже открыта регистрация для участия во всероссийском ИТ-конкурсе «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект», который стартует 19 августа. В рамках этого чемпионата пройдут индивидуальные соревнования по решению задач с применением машинного обучения, технологий Big Data и искусственного интеллекта. Региональный чемпионат Тюменской области будет открыт в Тобольске 19 августа и продлится по 16 сентября 2022 года. Регистрация доступна на официальном сайте.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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