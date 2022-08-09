Участница из Тюменской области стала призёром регионального ИТ-чемпионата

Всего на 2022 год запланировано проведение 25 региональных чемпионатов — индивидуальных онлайн-соревнований ИТ-специалистов. Каждый чемпионат будет идти не менее 25 дней, всего за этот год в чемпионатах примут участие не менее 2 500 человек. Также в разных регионах России пройдут 8 окружных хакатонов — это гибридные соревнования регионов внутри федерального округа с единой турнирной таблицей. На каждый такой хакатон будут поставлены от 3 до 5 кейсовых задач.