Участница из Тюменской области стала призёром регионального ИТ-чемпионата

Всего на чемпионат зарегистрировались 360 участников. По итогам чемпионата 15 сильнейших участников получили ценный приз — туристическую поездку в один из регионов России в рамках программы «Больше, чем путешествие» президентской платформы «Россия — страна возможностей».
Александра Старикова заняла восьмое место.
Для решения задачи тюменка предварительно разбила данные на две части: ДТП в городе и за городом, данные очищены. Каждый набор данных обучался через кросс-валидацию. В качестве модели была выбрана CatBoostRegressor. Технические особенности решения: Python, CatBoost.
Александра Старикова уже во второй раз становится призером чемпионата «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект». Ранее она заняла третье место в чемпионате Курской области по разработке классификатора для автоматического определения категории запроса по тексту сообщения, оставленному на сайте администрации Курской области.
Всего на 2022 год запланировано проведение 25 региональных чемпионатов — индивидуальных онлайн-соревнований ИТ-специалистов. Каждый чемпионат будет идти не менее 25 дней, всего за этот год в чемпионатах примут участие не менее 2 500 человек. Также в разных регионах России пройдут 8 окружных хакатонов — это гибридные соревнования регионов внутри федерального округа с единой турнирной таблицей. На каждый такой хакатон будут поставлены от 3 до 5 кейсовых задач.
В Тюменской области уже открыта регистрация для участия во всероссийском ИТ-конкурсе «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект», который стартует 19 августа. В рамках этого чемпионата пройдут индивидуальные соревнования по решению задач с применением машинного обучения, технологий Big Data и искусственного интеллекта. Региональный чемпионат Тюменской области будет открыт в Тобольске 19 августа и продлится по 16 сентября 2022 года. Регистрация доступна на официальном сайте.