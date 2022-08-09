Росавиация оставила аэропорты юга России закрытыми до 17 августа

Из Тюменского Рощино сегодня из южных направлений доступны Сочи, Минеральные Воды, Турция (Аланья), Узбекистан и Таджикистан.
Накануне состоялось открытие авиарейса по маршруту Тюмень — Мурманск — Казань. Полеты осуществляет авиакомпания ЮВТ АЭРО. Улететь из областной столицы в Казань и Мурманск тюменцы смогут в субботу, понедельник или вторник. Время в пути по общему маршруту составит семь часов.
Стоимость билетов в одну сторону из Казани до Мурманска, из Мурманска до Тюмени — порядка семи тысяч рублей. Цена перелета из Казани до Тюмени — от 10 тысяч рублей.