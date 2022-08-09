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Росавиация оставила аэропорты юга России закрытыми до 17 августа

9 августа 08:46
Фото: 1Mi
Одиннадцать аэропортов России по решению Росавиации останутся закрытыми до 17 августа. Воздушное пространство закрыто над Краснодаром, Геленджиком, Анапой, Симферополем, Ростовом-на-Дону, Воронежем, Элистой, Брянском, Липецком, Курском и Белгородом. Сухопутные маршруты в эти города открыты.

Из Тюменского Рощино сегодня из южных направлений доступны Сочи, Минеральные Воды, Турция (Аланья), Узбекистан и Таджикистан.

Накануне состоялось открытие авиарейса по маршруту Тюмень — Мурманск — Казань. Полеты осуществляет авиакомпания ЮВТ АЭРО. Улететь из областной столицы в Казань и Мурманск тюменцы смогут в субботу, понедельник или вторник. Время в пути по общему маршруту составит семь часов.

Стоимость билетов в одну сторону из Казани до Мурманска, из Мурманска до Тюмени — порядка семи тысяч рублей. Цена перелета из Казани до Тюмени — от 10 тысяч рублей.

#Новости#Росавиация#Валентина Бурнашева#Экономика
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