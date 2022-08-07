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В Тюменской области коронавирусом заболели 30 детей

7 августа 11:59
Фото: 1Mi
В Тюменской области наблюдается рост числа заболевших COVID-19. За минувшие сутки медики выявили 287 новых случаев в регионе, в том числе 30 среди детей. Трех человек госпитализировали. Днем ранее коронавирусом в Тюменской области заболели 310 человек (42 ребенка).
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Тюмень

По данным оперштаба, на сегодняшний день более 1,4 тысяч тюменцев находятся под наблюдением врачей. В больницах развернута 51 койка, свободными остаются 8 мест.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени вновь начали работать вакциномобили. Передвижные медицинские пункты вакцинации принимают желающих поставить прививки у торговых центров «Гудвин» и «Кристалл». В департаменте здравоохранения области пояснили, что решение возобновить работу мобильных пунктов было принято в связи с потребностью тюменцев.

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#Новости#Тюмень#Коронавирус#Валентина Бурнашева#Общество
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