В Тюменской области коронавирусом заболели 30 детей

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени вновь начали работать вакциномобили. Передвижные медицинские пункты вакцинации принимают желающих поставить прививки у торговых центров «Гудвин» и «Кристалл». В департаменте здравоохранения области пояснили, что решение возобновить работу мобильных пунктов было принято в связи с потребностью тюменцев.