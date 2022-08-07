В Тюмени в воскресенье ожидается жаркая и солнечная погода

Жаркая и малооблачная погода ожидается в Тюмени в последний день этой недели. В ночные часы температура воздуха в воскресенье составит +18 +20 градусов, в светлое время суток воздух прогреется до +25 +27.

В первый рабочий день второй недели августа, 8 августа, существенно погода не поменяется. +17 +18 градусов покажут столбики термометров ночью и +26 +27 днем. Скорость ветра составит 3,5 метра в секунду. Осадки в этот маловероятны. Вторник и среда также пройдут без осадков, по прогнозам синоптиков. Ночью ожидается +16 +19 градусов, в дневные часы воздух прогреется до +26 +28. В четверг, 11 августа, дневная температура воздуха снизится на два градуса. Ночью столбики термометров покажу +15 +17 градусов, в светлое время суток достигнут отметки +24 +26.