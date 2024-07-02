В огонь, на север, в Африку. История тюменского вертолетчика, облетевшего полмира

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
За столько лет, проведенных в небе Юрию оно так и не наскучило. За долгие годы службы пилотом он облетел десятки стран Африки, бывал на крайнем севере, даже тушил лесные пожары. А заодно рассказал, как можно любить свою профессию, даже если с ней ты уже сроднился очень давно.
Уроженец Тюмени Юрий Волосков мечтал о полетах еще после окончания школы, сначала хотел поступать учиться на оперуполномоченного, а потом увидел буклет об обучении в лётном колледже в Омске, куда и поступил. После обучения решил — что пилотирование — его призвание.
Начал летать вторым пилотом в 2007 году на Ми-8. Экипаж там три человека — командир, второй пилот и бортмеханик. В 2008 прошел курсы английского языка — для того чтобы иметь возможность работать за рубежом, в частности, в Африке, по контрактам ООН. Это выполнение миротворческих миссий. А в декабре этого же года уехал в первую африканскую командировку, мне как раз исполнилось 22 года, рассказывает Юрий интернет-порталу «Вслух.ру».
После начала полетов на МИ-8 Юрий начал частенько летать на миротворческие миссии в Африку, там у вертолетов был перевалочный пункт.
Если говорить об Африке, то довелось поработать в Северном и Южном Судане, в Конго, Либерии, Сьерра-Леоне, Кот-д’Ивуаре и Уганде. Повидал порядка 14 африканских стран, рассказывает пилот.
Но и без Африки будучи пилотом было на что посмотреть. С командировками по республикам Коми, Якутии, на Сахалин тоже не заскучаешь, это и дало Юрию толчок идти дальше и перейти с вертолета МИ-8 на МИ-26.
Закончив заочно институт гражданской авиации в Питере, Юрий и сам стал командиром вертолета. До этого работал на МИ-8, тушил пожары в Тюменской области. После появилась и другая работа — перевозка грузов, высадка пассажиров. Для этого и подошел вертолет МИ-26, на который и пересел пилот, до этого пройдя курсы по управлению новой машиной.
В Ми-26 я буквально влюбился. Все-таки Ми-8 — это больше спокойные перелеты, вахты: посадил пассажиров и перевозишь из одной точки в другую. С грузом также, чаще он транспортируется внутри вертолета.
Новые виды, пейзажи, многочасовые перелеты без посадки, все это помогло Юрию еще больше влюбиться в небо и понять, что без этого он жить не сможет. Меняющиеся часовые пояса, невероятные пейзажи, все это помогает пилоту даже не знать, что такое «устать от работы» или выгореть.
Работа живая, настоящая. Постоянное движение, энергия и даже я бы сказал романтизм. Про авиацию, как известно, сложено много песен. И когда ты вдали от Родины, эти песни берут за душу. У меня жизнь кипит, картинка постоянно меняется, всегда путешествия, пусть это не отдых, но тем не менее. Сегодня тут, завтра там. Что касается нелюбви, такого нет.
Ранее сообщалось о том, что тюменцы все чаще опасаются самолетов Боинг. Связано это с большим количеством инцидентов и трагедий, связанных с этой маркой.