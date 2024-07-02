В огонь, на север, в Африку. История тюменского вертолетчика, облетевшего полмира

За столько лет, проведенных в небе Юрию оно так и не наскучило. За долгие годы службы пилотом он облетел десятки стран Африки, бывал на крайнем севере, даже тушил лесные пожары. А заодно рассказал, как можно любить свою профессию, даже если с ней ты уже сроднился очень давно.