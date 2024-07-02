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Posted Сегодня, 05:34

Published Сегодня, 05:34

Modified Сегодня, 08:06

Updated Сегодня, 08:06

Участнику спецоперации из Тюмени чиновники отказали в выплате за ранение

Участнику спецоперации из Тюмени чиновники отказали в выплате за ранение

2 июля 2024, 05:34
Фото: 1MI
Причиной отказа в департаменте соцразвития Тюменской области назвали не подтвержденный факт его проживания в регионе на дату участия в СВО. У бойца отсутствовала прописка по месту жительства или пребывания.

После вмешательства прокуратуры Тюмени, суд обязал департамент соцразвития выплатить 41-летнему военному положенные выплаты за ранение, полученное на СВО. Факт проживания заявителя в регионе был подтвержден в ходе прокурорской проверки письменными материалами и показаниями свидетелей.

Вопрос получения единовременной выплаты в связи с ранением в ходе спецоперации остается на контроле прокуратуры округа.

Ранее «Наш Город» писал, что участник спецоперации из Тюмени порядка полутора лет не может добиться выплаты за полученную на СВО контузию. Врачи на передовой по неизвестной причине контузию у него не зафиксировали, что и вызвало ряд проблем.

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