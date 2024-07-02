Участнику спецоперации из Тюмени чиновники отказали в выплате за ранение

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
После вмешательства прокуратуры Тюмени, суд обязал департамент соцразвития выплатить 41-летнему военному положенные выплаты за ранение, полученное на СВО. Факт проживания заявителя в регионе был подтвержден в ходе прокурорской проверки письменными материалами и показаниями свидетелей.
Вопрос получения единовременной выплаты в связи с ранением в ходе спецоперации остается на контроле прокуратуры округа.
Ранее «Наш Город» писал, что участник спецоперации из Тюмени порядка полутора лет не может добиться выплаты за полученную на СВО контузию. Врачи на передовой по неизвестной причине контузию у него не зафиксировали, что и вызвало ряд проблем.