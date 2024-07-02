Безумная красота! Почему тюменки стали чаще обращаться к пластическим хирургам?

Так и миф о том, что на маммопластику решаются в основном женщины, которые хотят себе неестественно большую грудь, ничего не имеет общего с реальностью. Пластический хирург Гайк Нерсисян говорит о том, что все чаще женщины обращаются к врачам с запросом на уменьшение груди. Операция может проводиться для снижения нагрузки на позвоночник и шейную зону, если у женщины от природы очень пышная и тяжелая грудь. Также за операцией часто обращаются женщины, грудь которых увеличилась после родов и грудного вскармливания.