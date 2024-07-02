Безумная красота! Почему тюменки стали чаще обращаться к пластическим хирургам?

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Не все пластические операции проводятся исключительно из желания выглядеть лучше. Пластический хирург Виктор Куроленко говорит о том, что ринопластика или септопластика чаще проводятся по медицинским показаниям, когда строение носа препятствует дыханию.
«Есть ряд операций, которые призваны показать не только косметический эффект. К тому в некоторых случаях пластика требует после иного вынужденного хирургического вмешательства, например, удаления опухоли. А потому нельзя сказать, что пластическая хирургия — это исключительно про желание стать красивее или быть на кого-то похожим», — говорит специалист.
Так и миф о том, что на маммопластику решаются в основном женщины, которые хотят себе неестественно большую грудь, ничего не имеет общего с реальностью. Пластический хирург Гайк Нерсисян говорит о том, что все чаще женщины обращаются к врачам с запросом на уменьшение груди. Операция может проводиться для снижения нагрузки на позвоночник и шейную зону, если у женщины от природы очень пышная и тяжелая грудь. Также за операцией часто обращаются женщины, грудь которых увеличилась после родов и грудного вскармливания.
В то же время за изменением формы век или откачивании лишнего жира обычно обращаются чаще из желания выглядеть более привлекательно и это не связано с затруднениями или проблемами со здоровьем.
Но по каждой из указанных причин, женщины все чаще обращаются к пластическим хирургам, иногда даже оформляя кредиты на операции. Причем часто к хирургическому вмешательству стали относиться несерьезно, забывая о том, что не каждый организм способен без последствий его перенести.
Важно понимать, что любое хирургическое вмешательство — это риск. Нельзя со 100% вероятностью сказать, возникнут ли у конкретного пациента осложнения или нет. Врач-терапевт Ирина Когалымова отмечает, что перед любой операцией требуется проведения ряда исследований, чтобы минимизировать риски.
«Никто не может гарантировать, что операция пройдет идеально. Однако случалось такое, что женщины пытались подделать документы или купить результаты анализов, чтобы им одобрили операцию. Такое недопустимо, так как ваша операция риск не только для вас, но и для хирурга», — отмечает врач.
Интернет полнится историями женщин, у которых не прижились импланты или не заживали швы. Причем не всегда в таких случаях вина будет лежать на враче. А потому перед проведением пластической операции важно осознавать наличие рисков.
Также существуют исследования, показывающие, что «пластика» может вызывать зависимость. Такое расстройство часто сопровождается тревожностью, нарушениями сна, невротическими расстройствами и симптомами депрессии.
В целом пластическую хирургию часто связывают с двумя видами расстройств — это зависимость и дисморфофобия (неприязнь своего тела — прим. ред.). И одно здесь может зависеть от второго.
Даже сами пластические хирурги отмечают, что операции противопоказаны людям с дисморфофобией. Проявление этого недуга можно увидеть на консультации, когда клиент видит изъян там, где его нет или же вовсе хочет изменить себя полностью.
«Причиной могут быть не только неверно сформировавшиеся убеждения, но и нарушения в лобно-подкорковых цепях. В некоторых случаях показана медикаментозная терапия и глубокое исследование», — отмечает врач-психиатр Полина Сотникова.
А психолог Петр Зосимов отмечает, что у многих дисморфофобов есть особая тяга к пластической хирургии и не каждый врач откажет такому пациента даже при осведомленности о существовании проблемы.
«Не все пластические хирурги готовы отказать человеку в операции, если даже очевидно, что в ней нет необходимости. Но людям с таким расстройством одного изменения мало, они будут приходить еще и еще, появится зависимость от пластики. Но без лечения не наступит момента, когда человек будет доволен своей внешностью», — объясняет Зосимов.
Закончится такая история может, ка у наркомана — человек будет готов отдать все, лишь бы сделать еще одну операцию. При это он будет находиться в постоянном беспокойстве, а частые вмешательства явно не будут позитивно сказываться на здоровье.
Рост обращения к хирургам специалисты все же объясняют в большей степени не частотой появления объективных причин, а пропагандой хирургии в медиа и широким распространением в социальных сетях фотографий селебрити с «идеальной» внешностью. Оба фактора могут стать причиной развития дисморфофобии.
А потому важно подходить к вопросу проведения пластических операций с пониманием рисков и объективно себя оценивая. Также не стоит экономить на непроверенных специалистах и обращаться в сомнительные «подпольные» клиники.