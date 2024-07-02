Авто вслед за квартирой. Кому с 1 июля откажут в автокредитах?

Сейчас лидерами на рынке остаются китайские авто, в целом же Продажи новых автомобилей за 5 месяцев 2024 года выросли на 86,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и непросто так, ведь была возможность брать кредит на условиях, близких к инфляции, процент ставки был плюс-минус один и тот же. С ограничениями от ЦБ такая практика может попросту исчезнуть. Сюда же добавляется и вымирание льготных кредитов на «Ладу». По ней государство оплачивало 20% от стоимости машины, однако на это у банков просто закончились деньги в конце июня.