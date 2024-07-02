Авто вслед за квартирой. Кому с 1 июля откажут в автокредитах?

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
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Updated Сегодня, 10:10
Не секрет, что такими ограничениями ЦБ борется с растущей инфляцией. Люди стали позволять себе слишком много, а значит ограничить их в покупках — поднять ценность денег. Но как теперь поступать, если нужно авто, а кредит не получить?
С 1 июля ЦБ ввёл дополнительные надбавки для клиентов с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН). К таким относятся люди, которые тратят на выплаты банкам более 50% своих доходов. Это значит то, что те, кто отдают больше половины своих доходов на кредиты новую ссуду не получат. Их выдавать банкам просто невыгодно.
При этом отказать таким клиентам могут сразу, без рассмотрения деталей, об этом порталу «Новые Известия» рассказали в «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).
— Для них в скоринговой программе (системе оценки заемщика) банки установят «стоп» даже на начальной стадии рассмотрения заявки как для злостных неплательщиков».
По данным нескольких банков, в России через автокредиты покупают и без того очень активно, а в грядущем году общее число таких займов может еще вырасти и достигнуть 70%, в прошлом году их было всего 50%. При этом никуда не делся и лизинг, по которому покупают машины автопарки или перевозчики, считай, беря машины оптом. Потому новое авто из салона — по сути, синоним словосочетания «авто в кредит».
В целом, в салонах есть кредитные программы по рыночной стоимости, но покупать авто через них — гиблое дело. Пример с Ладой «Гранта» за почти миллион — показательный. 911 тысяч стоит машина, платя половину сразу и растянув кредит на 5 лет, придется платить около 14 тысяч в месяц. Переплата уйдет за 300 тысяч, а авто в общем обойдется в миллион двести тысяч.
Логично, что на таких условиях машину никто не купит, о чем говорят и цифры. Например, китайские дилеры предлагают свои кредитные ставки и платят банку проценты. Что куда выгоднее, чем переплачивать баснословные суммы.
Бренд Haval предлагает 3 кредитные программы. остаточным платежом, с оформлением полиса КАСКО и базовая с первоначальным взносом от 10%. Первая программа при начальном взносе от 40% и сроке кредитования до 1 года предлагают фактически рассрочку: ставка всего лишь 0,01%. В худшем случае ставка составит 16,4%. По второй программе ставки составят 9,9-16,9%. И только базовая программа предлагает ставки в 19,5%.
У Chery тоже есть свои схемы по кредитованию, которые работают по тому же принципу. только процент ставки там чуть ниже.
Сейчас лидерами на рынке остаются китайские авто, в целом же Продажи новых автомобилей за 5 месяцев 2024 года выросли на 86,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и непросто так, ведь была возможность брать кредит на условиях, близких к инфляции, процент ставки был плюс-минус один и тот же. С ограничениями от ЦБ такая практика может попросту исчезнуть. Сюда же добавляется и вымирание льготных кредитов на «Ладу». По ней государство оплачивало 20% от стоимости машины, однако на это у банков просто закончились деньги в конце июня.
Теперь нет ни льготных автокредитов, ни каких-либо других для людей с высоким ПДН. Да и свои программы китайские производители, вероятно, пересмотрят. Обслуживание рассрочки и других программ для них станет дороже.
Единственный оптимальный вариант сейчас — это беречь ту машину, которая уже есть. С нынешними условиями, тем более, если есть еще кредиты — покупать машину в салоне себе дороже.
Ранее сообщалось о том , что тюменцы побили все рекорды по выдаче автокредитов. Число взятых ссуд на авто ушло далеко за сотни.