В Тюмени полицейских за дружбу с мигрантами и выдворяют темнокожих проституток

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Череда несчастных случаев на воде продолжается в Тюменской области.
В районе 10 часов утра в реке Тура в Тюмени утонул мужчина. По предварительным данным, он рыбачил с берега неподалеку от аквапарка. Спасатели «ТОСЭР» достали тело тюменца из воды при помощи лодки «Нептун».
Первая трагедия за последние семь дней произошла 12 июня на озере Круглое, позже в этот же день на озере Нижнее Кривое утонул еще один мужчина. В списке погибших также числятся подростки.
В отделе полиции №1 прошли задержания. По данным источников, задержаны четверо участковых и заместитель начальника отдела, в отношении них проводится проверка.
Сотрудников полиции подозревают в подделке административных протоколов на мигрантов. Задержание замначальника полиции проходило у него же дома, он оказывал сопротивление.
Двух африканских проституток выдворят из Тюмени на родину. Одна из них — Мариам, приехала в Москву 24 июня 2018 года по туристической визе и через месяц должна была вернуться в Нигерию, но вместо этого перебралась в Тюмень, где прожила почти шесть лет.
На жизнь девушка зарабатывала проституцией, ее услуги стоили 2.5 тысячи рублей в час. Клиентов ей подыскивала хозяйка арендованной квартиры. Спустя некоторое время Мириам пригласила на заработки свою подругу, которая попала в Тюмень из Нигерии тем же способом.
Суд принял решение о выдворении.
Общественник из Тюмени пожаловался в Генпрокуратуру на новое назначение Якушева.
На высокую должность в партию Владимира Якушева назначил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. Полпред президента в УрФО заявил, что теперь он будет совмещать обе имеющиеся должности.
Однако тюменский общественник Юрий Рябцев, известный судебным разбирательством с экс-губернатором ХМАО Натальей Комаровой, покопался в действующих законах и решил, что совмещение указанных должностей противоречит установленным нормам.
В Тюмени заметно сократился размер торга при продаже подержанных автомобилей. Еще несколько лет назад при торге можно было скинуть с цены 10-15%, сейчас же машина стоимостью около миллиона рублей обойдется дешевле максимум на 5-10 тысяч рублей.
Сроки продажи авто также сократились. Машина в хорошем состоянии даже при стоимости выше рынка уйдет с молотка за день-два, особенно это касается автомобилей стоимостью до 1.3 миллиона рублей.