В Тюмени полицейских за дружбу с мигрантами и выдворяют темнокожих проституток

Двух африканских проституток выдворят из Тюмени на родину. Одна из них — Мариам, приехала в Москву 24 июня 2018 года по туристической визе и через месяц должна была вернуться в Нигерию, но вместо этого перебралась в Тюмень, где прожила почти шесть лет.