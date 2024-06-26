Тюменцы побили все рекорды по выдаче автокредитов

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Ажиотажный спрос наблюдался в течение трех последних месяцев, с марта этого года. В течение весны тюменцы оформляли почти 800 договоров, тем временем в декабре 2023 г. их было 503. На 60% вырос объем выданных автокредитов.
По словам Елены Никитиной, управляющей Отделением Банка России по Тюменской области — ситуация наблюдается похожая не только в Тюмени, но и на севере. В Югре и ЯНАО. В общей сложности за этот год жители всех трех регионов получили кредитов на сумму в 313 миллиардов рублей.
При этом управляющая дополнила, что спрос на автокредиты вырос из-за ушедшего дефицита иномарок и появления новых машин на рынке.
В 2024 году нормализовалась ситуация на авторынке: за счет увеличения поставок из Китая исчез дефицит, сложившийся в прошлом году, автопроизводители и дилеры подогревают спрос на машины различными скидками и сезонными акциями, — рассказала порталу РБК.Тюмень Никитина.
Ранее «Наш Город» рассказывал о том, как почувствует себя на рынке возрожденная «Волга». В ее успех пока верится с трудом.