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Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

Тюменцы побили все рекорды по выдаче автокредитов

Тюменцы побили все рекорды по выдаче автокредитов

26 июня 2024, 12:49
Фото: Изображение Midjourney
Жители Тюмени буквально накинулись на возможность взять автокредиты. По сообщениям пресс-службы банка ВТБ, рекорд по кредитованию на авто побит в три раза по сравнению с прошлыми годами.

Ажиотажный спрос наблюдался в течение трех последних месяцев, с марта этого года. В течение весны тюменцы оформляли почти 800 договоров, тем временем в декабре 2023 г. их было 503. На 60% вырос объем выданных автокредитов.

По словам Елены Никитиной, управляющей Отделением Банка России по Тюменской области — ситуация наблюдается похожая не только в Тюмени, но и на севере. В Югре и ЯНАО. В общей сложности за этот год жители всех трех регионов получили кредитов на сумму в 313 миллиардов рублей.

При этом управляющая дополнила, что спрос на автокредиты вырос из-за ушедшего дефицита иномарок и появления новых машин на рынке.

В 2024 году нормализовалась ситуация на авторынке: за счет увеличения поставок из Китая исчез дефицит, сложившийся в прошлом году, автопроизводители и дилеры подогревают спрос на машины различными скидками и сезонными акциями, — рассказала порталу РБК.Тюмень Никитина.

Ранее «Наш Город» рассказывал о том, как почувствует себя на рынке возрожденная «Волга». В ее успех пока верится с трудом.

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