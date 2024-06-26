Тюменцы побили все рекорды по выдаче автокредитов

По словам Елены Никитиной, управляющей Отделением Банка России по Тюменской области — ситуация наблюдается похожая не только в Тюмени, но и на севере. В Югре и ЯНАО. В общей сложности за этот год жители всех трех регионов получили кредитов на сумму в 313 миллиардов рублей.