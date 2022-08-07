Тюменцев предупредили о пожарной опасности и усилении ветра до 14 м/с

По данным департамента лесного комплекса Тюменской области, за минувшие сутки в регионе был ликвидирован один лесной пожар площадью 2 гектара. В настоящее время действующих очагов нет.
Согласно прогнозу метеорологов, сегодня в течение дня в регионе ожидается переменная облачность, северо-восточный ветер 4-9 метров в секунду с порывами до 14 м/с, температура воздуха составит +25 +28 градусов.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня утром Тюмень окутала дымка от лесных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе. Они бушуют в соседнем регионе на протяжении нескольких дней. На данный момент действуют более 60 очагов возгораний. Борьбу с огнем ведут более 1,2 тысячи человек. Задействованы 40 единиц техники, а также авиация — порядка 20 судов.