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Тюменцев предупредили о пожарной опасности и усилении ветра до 14 м/с

7 августа 08:21
Фото: 1Mi
Тюменская метеослужба предупредила жителей региона о вероятности возникновения высокой пожарной опасности на территории области. По прогнозам Гидрометцентра, в ближайшие сутки возможны туманы, грозы. Установлен четвертый класс пожарной опасности по шкале Нестерова.
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Тюмень

По данным департамента лесного комплекса Тюменской области, за минувшие сутки в регионе был ликвидирован один лесной пожар площадью 2 гектара. В настоящее время действующих очагов нет.

Согласно прогнозу метеорологов, сегодня в течение дня в регионе ожидается переменная облачность, северо-восточный ветер 4-9 метров в секунду с порывами до 14 м/с, температура воздуха составит +25 +28 градусов.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня утром Тюмень окутала дымка от лесных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе. Они бушуют в соседнем регионе на протяжении нескольких дней. На данный момент действуют более 60 очагов возгораний. Борьбу с огнем ведут более 1,2 тысячи человек. Задействованы 40 единиц техники, а также авиация — порядка 20 судов.

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