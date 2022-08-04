День поля в Тюменской области стал праздником современных технологий в АПК

В мероприятии приняли участие 24 компании из 9 регионов страны: Тюменской, Свердловской, Воронежской, Московской, Ростовской областей, Алтайского края, Санкт-Петербурга, Удмурдской республики, Москвы и Республики Беларусь.
Прямо под открытым небом участники могли ознакомиться с новой современной техники: оборудование для обработки почвы и посевов, перевозки и переработки зерна и т. п. Всего было представлено 65 единиц современной сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе новинки.
На демонстрационной технике специалисты провели различные технологические операции полевых работ. Гости могли выйти вслед за техникой прямо в поле и оценить качество вспашки, боронования, внесения удобрений и других операций, проводимых той или иной техникой.
Центром притяжения внимания стали и опытные делянки. Здесь на 2 гектарах в одинаковых условиях ранее были посеяны сразу более 60 сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. Среди них овес, ячмень, пшеница, горох, соя и рапс. При этом более 20 представленных сортов — тюменской селекции. Участники получили возможность познакомиться с перспективными сортами сельскохозяйственных культур, а также получить рекомендации ученых по технологиям выращивания и системам земледелия.
Также свои двери для гостей открыли специалисты агрофирмы «КРиММ» и поделились своим опытом выращивания сельскохозяйственных культур и их переработки. Все желающие смогли лично увидеть и оценить работу системы полива, познакомиться с технологией выравнивания полей и их насыщения, пообщаться с высокопрофессиональными специалистами, узнать секреты выращивания различных сельскохозяйственных культур — рапса, капусты, моркови, картофеля, салатов.