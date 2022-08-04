День поля в Тюменской области стал праздником современных технологий в АПК

Центром притяжения внимания стали и опытные делянки. Здесь на 2 гектарах в одинаковых условиях ранее были посеяны сразу более 60 сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. Среди них овес, ячмень, пшеница, горох, соя и рапс. При этом более 20 представленных сортов — тюменской селекции. Участники получили возможность познакомиться с перспективными сортами сельскохозяйственных культур, а также получить рекомендации ученых по технологиям выращивания и системам земледелия.