nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

День поля в Тюменской области стал праздником современных технологий в АПК

4 августа 14:05
Фото: Департамент агропромышленного комплекса Тюменской области
Областной День поля — 2022 прошел 3 августа базе агрофирмы «КРиММ». Мероприятие стало настоящим праздником современных технологий в отрасли АПК, сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

В мероприятии приняли участие 24 компании из 9 регионов страны: Тюменской, Свердловской, Воронежской, Московской, Ростовской областей, Алтайского края, Санкт-Петербурга, Удмурдской республики, Москвы и Республики Беларусь.

Прямо под открытым небом участники могли ознакомиться с новой современной техники: оборудование для обработки почвы и посевов, перевозки и переработки зерна и т. п. Всего было представлено 65 единиц современной сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе новинки.

На демонстрационной технике специалисты провели различные технологические операции полевых работ. Гости могли выйти вслед за техникой прямо в поле и оценить качество вспашки, боронования, внесения удобрений и других операций, проводимых той или иной техникой.

Центром притяжения внимания стали и опытные делянки. Здесь на 2 гектарах в одинаковых условиях ранее были посеяны сразу более 60 сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. Среди них овес, ячмень, пшеница, горох, соя и рапс. При этом более 20 представленных сортов — тюменской селекции. Участники получили возможность познакомиться с перспективными сортами сельскохозяйственных культур, а также получить рекомендации ученых по технологиям выращивания и системам земледелия.

Также свои двери для гостей открыли специалисты агрофирмы «КРиММ» и поделились своим опытом выращивания сельскохозяйственных культур и их переработки. Все желающие смогли лично увидеть и оценить работу системы полива, познакомиться с технологией выравнивания полей и их насыщения, пообщаться с высокопрофессиональными специалистами, узнать секреты выращивания различных сельскохозяйственных культур — рапса, капусты, моркови, картофеля, салатов.

#Новости#Ирина Швецова#Политика
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25