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Врачи-гериатры помогают пожилым тюменцам сохранить здоровье

10 июля 13:23
Фото: Дарья Ровбут, пресс-секретарь городской поликлиники № 5 / сайт правительства Тюменской области
Не все тюменцы знают, что в поликлиниках областной столицы работают врачи-гериатры, который помогает сохранить здоровье, а значит качество жизни пожилым людям. О том, где есть такие доктора и как к ним попасть на прием, рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Направлять пожилых пациентов к гериатру могут, как терапевты, так и другие профильные специалисты. Они заполняют вместе с пациентом опросник, в котором отмечают симптомы типа потери веса, снижения слуха и зрения, проблем с передвижением, падения и т. д. Если набирается три или больше таких симптомов, значит, пациент нуждается в помощи гериатра.

«Наших пациентов сейчас принимает врач-гериатр в филиале на Московском тракте, но скоро к нему присоединится еще один специалист в новом филиале на Вьюжной. За полгода гериатр принял более 1300 пациентов. В том числе и на дому — маломобильных пациентов, ветеранов Великой Отечественной войны. Таких к поликлинике прикреплено более сотни»,пояснили в городской поликлиники № 5.

Врач проводит осмотр и составляет индивидуальный план с рекомендациями для повышения качества жизни и хорошего самочувствия. Также доктор после изучения списка принимаемых пациентом лекарств может порекомендовать исключить, добавить или заменить какие-то таблетки.

В поликлинике № 5 в рамках проекта «Школа здоровья» проводятся занятия для пациентов и их родственников — «Школа профилактики падений» и «Школа памяти». Посетить их может каждый желающий.

Отметим, доступность и качество медицинского обслуживания в России регулируется нацпроектами «Здравоохранение» и «Демография». В эти проекты заложены методы снижения смертности от онкологических, инфекционных, сердечно-сосудистых заболеваний.

#Новости#Ирина Швецова#Политика
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