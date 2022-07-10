Врачи-гериатры помогают пожилым тюменцам сохранить здоровье

Направлять пожилых пациентов к гериатру могут, как терапевты, так и другие профильные специалисты. Они заполняют вместе с пациентом опросник, в котором отмечают симптомы типа потери веса, снижения слуха и зрения, проблем с передвижением, падения и т. д. Если набирается три или больше таких симптомов, значит, пациент нуждается в помощи гериатра.
«Наших пациентов сейчас принимает врач-гериатр в филиале на Московском тракте, но скоро к нему присоединится еще один специалист в новом филиале на Вьюжной. За полгода гериатр принял более 1300 пациентов. В том числе и на дому — маломобильных пациентов, ветеранов Великой Отечественной войны. Таких к поликлинике прикреплено более сотни»,пояснили в городской поликлиники № 5.
Врач проводит осмотр и составляет индивидуальный план с рекомендациями для повышения качества жизни и хорошего самочувствия. Также доктор после изучения списка принимаемых пациентом лекарств может порекомендовать исключить, добавить или заменить какие-то таблетки.
В поликлинике № 5 в рамках проекта «Школа здоровья» проводятся занятия для пациентов и их родственников — «Школа профилактики падений» и «Школа памяти». Посетить их может каждый желающий.
Отметим, доступность и качество медицинского обслуживания в России регулируется нацпроектами «Здравоохранение» и «Демография». В эти проекты заложены методы снижения смертности от онкологических, инфекционных, сердечно-сосудистых заболеваний.