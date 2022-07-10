Врачи-гериатры помогают пожилым тюменцам сохранить здоровье

Направлять пожилых пациентов к гериатру могут, как терапевты, так и другие профильные специалисты. Они заполняют вместе с пациентом опросник, в котором отмечают симптомы типа потери веса, снижения слуха и зрения, проблем с передвижением, падения и т. д. Если набирается три или больше таких симптомов, значит, пациент нуждается в помощи гериатра.