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Свыше двух тысяч пациентов посетили кабинет врача-невролога в Омутинской больнице

9 июля 11:51
Фото: сайт правительства Тюменской области
В последнее время пациентами врачей-неврологов все чаще становятся люди трудоспособного возраста. Чтобы сломать этот «тренд» тюменские медики большое значение уделяют профилактической части своей работы, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.

К примеру, в Омутинском филиале областной больницы № 11 работает врач-невролог Мария Гебель. Только за первое полугодие она оказала помощь более чем двум тысячам земляков. Наиболее многочисленная категория — пациенты от 18 до 59 лет, среди которых преобладает дорсопатия — заболевания костно-мышечной системы, соединительных тканей (остеохондроз). На втором месте по численности — пожилые омутинцы, заболевания которых связаны с дегенеративными процессами либо с последствиями инсульта. Обращения за помощью детям в раннем возрасте связаны с нарушениями речи, в школьном — с нарушениями поведения, а в подростковом — с вегето-сосудистыми нарушениями.

Чуть меньше четверти принятых за шесть месяцев людей состоят на диспансерном учете у невролога по какому-либо хроническому заболеванию.

Кроме того, врач обращает внимание на важность профилактики. В Омутинской больнице в рамках профосмотров врач-невролог проконсультировал 1337 пациентов. На второй, углубленный, этап было направлено 5 человек, у одного из них заболевание подтвердилось, начато лечение.

Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».

В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.

#Новости#Ирина Швецова#Политика
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