Свыше двух тысяч пациентов посетили кабинет врача-невролога в Омутинской больнице

К примеру, в Омутинском филиале областной больницы № 11 работает врач-невролог Мария Гебель. Только за первое полугодие она оказала помощь более чем двум тысячам земляков. Наиболее многочисленная категория — пациенты от 18 до 59 лет, среди которых преобладает дорсопатия — заболевания костно-мышечной системы, соединительных тканей (остеохондроз). На втором месте по численности — пожилые омутинцы, заболевания которых связаны с дегенеративными процессами либо с последствиями инсульта. Обращения за помощью детям в раннем возрасте связаны с нарушениями речи, в школьном — с нарушениями поведения, а в подростковом — с вегето-сосудистыми нарушениями.
Чуть меньше четверти принятых за шесть месяцев людей состоят на диспансерном учете у невролога по какому-либо хроническому заболеванию.
Кроме того, врач обращает внимание на важность профилактики. В Омутинской больнице в рамках профосмотров врач-невролог проконсультировал 1337 пациентов. На второй, углубленный, этап было направлено 5 человек, у одного из них заболевание подтвердилось, начато лечение.
Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».
В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.