Свыше двух тысяч пациентов посетили кабинет врача-невролога в Омутинской больнице

К примеру, в Омутинском филиале областной больницы № 11 работает врач-невролог Мария Гебель. Только за первое полугодие она оказала помощь более чем двум тысячам земляков. Наиболее многочисленная категория — пациенты от 18 до 59 лет, среди которых преобладает дорсопатия — заболевания костно-мышечной системы, соединительных тканей (остеохондроз). На втором месте по численности — пожилые омутинцы, заболевания которых связаны с дегенеративными процессами либо с последствиями инсульта. Обращения за помощью детям в раннем возрасте связаны с нарушениями речи, в школьном — с нарушениями поведения, а в подростковом — с вегето-сосудистыми нарушениями.