Жители Тюменской области получают стартовый капитал на бизнес через службу занятости

Станислав Галкин признаётся, что всегда мечтал заниматься собственным делом, которое бы приносило ему не только удовольствие, но и стабильный доход.
Станислав автослесарь по образованию. Узнав об услуге содействия самозанятости, сразу изъявил желание реализоваться в качестве предпринимателя. И сегодня уже успешно оказывает жителям родного посёлка Туртас и Уватского района услуги по программированию, диагностике и ремонту автомобильного оборудования.
На полученные финансовые средства Станислав приобрёл необходимое диагностическое оборудование и программное обеспечение.
Меры поддержки предпринимательской инициативы граждан оказываются службой занятости населения Тюменской области с 2012 года. За это время собственное дело открыли более 2000 безработных граждан.
Для получения финансовых средств необходимо:
подготовить бизнес-план с подробными расчетами и описанием производственного процесса
обосновать его экономическую целесообразность и получить одобрение рабочей группы по содействию занятости населения
Максимальный размер финансовой помощи при государственной регистрации — 192 тысячи рублей.
На территории Тюменской области продолжаются мероприятия по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Напомним, сотрудники Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» и центра «Мой бизнес» оказывают целый спектр услуг, начиная от консультирования по вопросам получения государственной поддержки, обучения предпринимателей, заканчивая решением вопросов по подключению электросетей и прочих ресурсов для реализации бизнес-идеи.