Жители Тюменской области получают стартовый капитал на бизнес через службу занятости

Станислав автослесарь по образованию. Узнав об услуге содействия самозанятости, сразу изъявил желание реализоваться в качестве предпринимателя. И сегодня уже успешно оказывает жителям родного посёлка Туртас и Уватского района услуги по программированию, диагностике и ремонту автомобильного оборудования.