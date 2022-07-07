nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Жители Тюменской области получают стартовый капитал на бизнес через службу занятости

7 июля 13:01
Фото: Департамент труда и занятости населения Тюменской области
Как открыть собственный бизнес и где взять на него деньги, рассказали в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, приведя в пример историю жителя Уватского района.

Станислав Галкин признаётся, что всегда мечтал заниматься собственным делом, которое бы приносило ему не только удовольствие, но и стабильный доход.

Станислав автослесарь по образованию. Узнав об услуге содействия самозанятости, сразу изъявил желание реализоваться в качестве предпринимателя. И сегодня уже успешно оказывает жителям родного посёлка Туртас и Уватского района услуги по программированию, диагностике и ремонту автомобильного оборудования.

На полученные финансовые средства Станислав приобрёл необходимое диагностическое оборудование и программное обеспечение.

Меры поддержки предпринимательской инициативы граждан оказываются службой занятости населения Тюменской области с 2012 года. За это время собственное дело открыли более 2000 безработных граждан.

Для получения финансовых средств необходимо:

    подготовить бизнес-план с подробными расчетами и описанием производственного процесса

  • обосновать его экономическую целесообразность и получить одобрение рабочей группы по содействию занятости населения

    • Максимальный размер финансовой помощи при государственной регистрации — 192 тысячи рублей.

    На территории Тюменской области продолжаются мероприятия по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

    Напомним, сотрудники Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» и центра «Мой бизнес» оказывают целый спектр услуг, начиная от консультирования по вопросам получения государственной поддержки, обучения предпринимателей, заканчивая решением вопросов по подключению электросетей и прочих ресурсов для реализации бизнес-идеи.

    Материалы по теме
    Ишимский центр занятости признан лидером модернизации службы занятостиЦентр занятости финансово поддержал тоболячку в открытии своей юридической фирмыТобольский центр занятости помог местному жителю открыть свое успешное дело
    #Новости#Ирина Швецова#Политика
    Подпишитесь
    Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
    9 ноября, 23:10
    Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
    8 ноября, 09:00
    В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
    Вчера, 09:04
    Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
    9 ноября, 10:21
    В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
    9 ноября, 15:23
    На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
    9 ноября, 17:25