В Тюменской области льготная ипотека для IT-специалистов стала доступнее

Теперь «айтишники» в городах-миллионниках должны получать не менее 150 тысяч рублей в месяц, в остальных населенных пунктах — 100 тысяч рублей.
Скорректированы требования по уровню доходов IT-специалистов в зависимости от численности населения города, в котором они работают: от 150 тыс. рублей в месяц в городах-миллионниках (ранее речь шла о регионах-миллионниках) и не менее 100 тыс. рублей — в остальных населённых пунктах. Таким образом, большее число сотрудников IT-компаний Тюмени и других городов области смогут воспользоваться льготной ипотекой.
Кроме того, увеличен максимальный размер ипотеки. IT-специалисты могут взять ипотечный кредит до 30 миллионов рублей, если население региона превышает отметку в 1 миллион человек. При этом сумма ипотечного кредита по льготной ставке в 5% годовых остается на уровне 18 миллионов рублей, но ее можно сочетать с дополнительной суммой, взятой по рыночной или другой субсидируемой ставке.
Остальные условия льготной ипотеки остаются следующими: работа в аккредитованной IT-компании, возраст — от 22 до 45 лет.
Также напомним, правительство Тюменской области, в целях создания благоприятных условий для деятельности компаний в сфере информационных технологий, реализует целый комплекс мер государственной поддержки, в числе которых: налоговые послабления, гранты, субсидии.