В Тюменской области льготная ипотека для IT-специалистов стала доступнее

Кроме того, увеличен максимальный размер ипотеки. IT-специалисты могут взять ипотечный кредит до 30 миллионов рублей, если население региона превышает отметку в 1 миллион человек. При этом сумма ипотечного кредита по льготной ставке в 5% годовых остается на уровне 18 миллионов рублей, но ее можно сочетать с дополнительной суммой, взятой по рыночной или другой субсидируемой ставке.