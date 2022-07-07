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В Тюменской области льготная ипотека для IT-специалистов стала доступнее

7 июля 09:48
Фото: 1Mi
Для сотрудников ИТ-компаний стала доступнее льготная потека: изменены требования по уровню доходов таких специалистов. О том, кто может воспользоваться специальным предложением и на каких условиях, рассказали в департаменте информатизации Тюменской области.

Теперь «айтишники» в городах-миллионниках должны получать не менее 150 тысяч рублей в месяц, в остальных населенных пунктах — 100 тысяч рублей.

Скорректированы требования по уровню доходов IT-специалистов в зависимости от численности населения города, в котором они работают: от 150 тыс. рублей в месяц в городах-миллионниках (ранее речь шла о регионах-миллионниках) и не менее 100 тыс. рублей — в остальных населённых пунктах. Таким образом, большее число сотрудников IT-компаний Тюмени и других городов области смогут воспользоваться льготной ипотекой.

Кроме того, увеличен максимальный размер ипотеки. IT-специалисты могут взять ипотечный кредит до 30 миллионов рублей, если население региона превышает отметку в 1 миллион человек. При этом сумма ипотечного кредита по льготной ставке в 5% годовых остается на уровне 18 миллионов рублей, но ее можно сочетать с дополнительной суммой, взятой по рыночной или другой субсидируемой ставке.

Остальные условия льготной ипотеки остаются следующими: работа в аккредитованной IT-компании, возраст — от 22 до 45 лет.

Также напомним, правительство Тюменской области, в целях создания благоприятных условий для деятельности компаний в сфере информационных технологий, реализует целый комплекс мер государственной поддержки, в числе которых: налоговые послабления, гранты, субсидии.

#Новости#Ирина Швецова#Политика
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