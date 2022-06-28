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Бен Аскрен: Не уверен, что Чимаев сможет пройти Усмана

28 июня 16:25
Фото: pxhere.com
Ранее шведский боец чеченского происхождения одолел бразильца Гилберта Бернса.

Бывший чемпион Bellator и ONE Бен Аскрен считает, что Хамзат Чимаев должен победить Колби Ковингтона, чтобы встретиться с чемпионом дивизиона Камару Усманом.

Слова Аскрена передает «Советский спорт» со ссылкой на Youtube-канал Helen Yee Sports.

По словам Аскрена, Чимаеву предстоит сложный бой с Колби Ковингтоном. Однако если он не сможет победить в противостоянии с американцем, то ему нет смысла драться против нигерийца Усмана. Бен уверен, что единственный в дивизионе, кто сильнее Бернса — это Ковингтон, если не считать чемпиона.

Напомним, что Хамзат Чимаев выиграл 11 поединков подряд. В последнем бою он одержал победу над Гилбертом Бернсом единогласным решением судей.

#Новости#Марина Колодкина#Спорт
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