Бен Аскрен: Не уверен, что Чимаев сможет пройти Усмана

По словам Аскрена, Чимаеву предстоит сложный бой с Колби Ковингтоном. Однако если он не сможет победить в противостоянии с американцем, то ему нет смысла драться против нигерийца Усмана. Бен уверен, что единственный в дивизионе, кто сильнее Бернса — это Ковингтон, если не считать чемпиона.