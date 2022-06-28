Бен Аскрен: Не уверен, что Чимаев сможет пройти Усмана

Бывший чемпион Bellator и ONE Бен Аскрен считает, что Хамзат Чимаев должен победить Колби Ковингтона, чтобы встретиться с чемпионом дивизиона Камару Усманом.
По словам Аскрена, Чимаеву предстоит сложный бой с Колби Ковингтоном. Однако если он не сможет победить в противостоянии с американцем, то ему нет смысла драться против нигерийца Усмана. Бен уверен, что единственный в дивизионе, кто сильнее Бернса — это Ковингтон, если не считать чемпиона.
Напомним, что Хамзат Чимаев выиграл 11 поединков подряд. В последнем бою он одержал победу над Гилбертом Бернсом единогласным решением судей.